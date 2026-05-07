Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε κρίσιμη περίοδο παραμένουν οι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα, καθώς ο αφθώδης πυρετός και η ευλογιά των αιγοπροβάτων συνεχίζουν να προσβάλλουν μεγάλο αριθμό ζώων. Ωστόσο, ο αφθώδης πυρετός αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία για ειδικούς και παραγωγούς, καθώς πλήττει περισσότερα είδη ζώων – πέρα από αίγες και πρόβατα, επηρεάζει και βοοειδή και χοίρους – ενώ είναι εξαιρετικά μεταδοτικός.

Προς το παρόν, όπως αναφέρει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η νόσος παραμένει περιορισμένη στο νησί της Λέσβου. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, κατά το διάστημα από 15 Μαρτίου 2026 έως 4 Μαΐου 2026, έχουν καταγραφεί 76 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 116 θετικές εκτροφές. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση, τους ελέγχους και τη συστηματική εργαστηριακή διερεύνηση, με στόχο την πλήρη παρακολούθηση της επιδημιολογικής εικόνας και την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων.

«Δεν είναι απίθανο να εξαπλωθεί κι αλλού ο αφθώδης»

Ειδικοί επιστήμονες που βρίσκονται στο πεδίο και στα εργαστήρια προειδοποιούν ότι «δεν είναι απίθανο η ασθένεια να εξαπλωθεί σύντομα και σε άλλες περιοχές». Όπως εξηγούν στο «Βήμα», οι διαδικασίες καθυστερούν σημαντικά, λόγω έλλειψης προσωπικού. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μέχρι να ανιχνευθεί ένα κρούσμα, ενδέχεται να έχουν ήδη προκύψει περισσότερα.

Παράλληλα, δεν αποκλείουν να συνεχίζονται οι παράνομες μεταφορές ζώων από «κόκκινες» χώρες προς άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου τα μέτρα δεν είναι εξίσου αυστηρά. Πρόκειται για έναν ακόμη παράγοντα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των κρουσμάτων και σε ευρύτερη διασπορά της νόσου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης, ότι απαιτείται άμεση ενίσχυση των μέτρων, καθώς και μεγαλύτερη παρουσία κτηνιάτρων στο πεδίο. Μάλιστα, αρκετοί θεωρούν σκόπιμη την έναρξη εμβολιασμών ως συμπληρωματικό εργαλείο για τον περιορισμό της εξάπλωσης. Ωστόσο, προς το παρόν, οι επιστήμονες του υπουργείου υπογραμμίζουν ότι «δεν είναι ακόμη η κατάλληλη στιγμή», τονίζοντας πως προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της επιτήρησης και η εκρίζωση της νόσου.

Ξεκίνησε η μερική διακίνηση ώριμων τυριών από τη Λέσβο

Σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε και η μερική διακίνηση των ώριμων τυριών από το νησί. Σε αυτό το σημείο αξίζει να υπογραμμισθεί ότι ούτε η ευλογιά των αιγοπροβάτων, ούτε και ο αφθώδης πυρετός περνάνε στον άνθρωπο. Η διακίνηση ωστόσο, φέτας και λαδοτυριού ξεκίνησε υπό αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η άρση της απαγόρευσης έχει γίνει στο πλαίσιο αυστηρά καθορισμένων όρων και διαδικασιών βιοασφάλειας. Βασική προϋπόθεση ήταν να διασφαλίζεται πλήρως ότι δεν δημιουργείται κίνδυνος διασποράς της νόσου εκτός νησιού. Ακόμα ένας παράγοντας που επιτάχυνε την ελεύθερη διακίνηση των τυριών ήταν να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και η αγορά της Λέσβου χωρίς να υπονομεύεται η προσπάθεια ελέγχου της νόσου. Αρμόδια αρχή για την εποπτεία της διαδικασίας μεταφοράς τυριών εκτός της απαγορευμένης ζώνης είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ, η οποία βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ.