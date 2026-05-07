Αναζωπυρώνεται ξανά ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, με τις τιμοληψίες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) να δείχνουν άνοδο του δείκτη στην περιοχή του 4,9% με 5%, από 3,9% που «έτρεχε» τον Μάρτιο.

Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής συνθέτουν ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη και ενισχύοντας τη συγκράτηση δαπανών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμόδιων παραγόντων, οι πιέσεις στους καταναλωτές θα ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν αναμένεται να «ξεφουσκώσει».

Ο πληθωρισμός

Όλα δείχνουν ότι το κοντέρ του τιμάριθμου τον Απρίλιο θα γράψει ετήσιο ρυθμό μεταβολής, που παραπέμπει στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης του 2023, λόγω των ανατιμήσεων στο πετρέλαιο κίνησης, τη βενζίνη, τις μεταφορικές υπηρεσίες (κυρίως τις αεροπορικές), το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα ειδών διατροφής.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τον Απρίλιο, ο εναρμονισμένος δείκτης στην Ελλάδα έκανε άλμα στο 4,6%, από 3,4% τον Μάρτιο, τροφοδοτούμενος από τη ραγδαία – κατά 21,9% – αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Το οικονομικό επιτελείο διατηρεί δημοσιονομικό περιθώριο περίπου 200 εκατ. ευρώ, για πρόσθετες παρεμβάσεις, βάζοντας σε πρώτο πλάνο τη διατήρηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.

Ήδη, οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω. Για το 2026, το υπουργείο Οικονομικών τοποθετεί τον δείκτη στο 3,2%, έναντι αρχικής εκτίμησης 2,2%, ενώ αντίστοιχες αναθεωρήσεις έχουν γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΔΝΤ, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιέσεις θα είναι πιο επίμονες.

Οι καταναλωτές

Εξίσου ευάλωτη είναι η ψυχολογία του καταναλωτή. Θυμός, φόβος, άγχος. Αυτά είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που καταγράφονται στην έρευνα του ΙΕΛΚΑ.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα νοικοκυριά κινούνται πλέον «αμυντικά». Αναβάλλουν αγορές ένδυσης, περιορίζουν τη διασκέδαση, αναζητούν προσφορές και στρέφονται σε φθηνότερα προϊόντα.

Περίπου 42% δηλώνει ότι κυνηγά πιο έντονα εκπτώσεις, ενώ 40% αλλάζει επιλογές προς οικονομικότερα προϊόντα. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι 36% περιορίζει αγορές βασικών αγαθών. Και δε σταματά εκεί.

Γιατί το διαθέσιμο εισόδημα πιέζεται ταυτόχρονα από πολλαπλές πλευρές. Τα τρόφιμα είναι μόνο η μία. Η ενέργεια και τα καύσιμα συνεχίζουν να επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και πάνω σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί το κόστος στέγασης, που λειτουργεί πλέον ως «δεύτερος πυλώνας» πίεσης.

