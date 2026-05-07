Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ένας δικαστής αποσφράγισε την Τετάρτη ένα σημείωμα αυτοκτονίας που φέρεται να έγραψε ο Τζέφρι Έπστιν από τη φυλακή της Νέας Υόρκης, όπου κρατούνταν εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες σχετικές με εμπορία ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς.

Το σημείωμα, το οποίο φέρεται να γράφτηκε πριν από την απόπειρα αυτοκτονίας του και εβδομάδες πριν βρεθεί νεκρός τον Αύγουστο του 2019, δημοσιοποιήθηκε μόλις τώρα, κατόπιν αιτήματος της εφημερίδας «The New York Times».

«Με ερευνούσαν για μήνες – ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΝ ΤΙΠΟΤΑ!!!» γράφει το σημείωμα.

«Είναι ευχαρίστηση να μπορείς να διαλέξεις πότε θα πεις αντίο», συνεχίζει το σημείωμα. «Τι θέλεις να κάνω – Να ξεσπάσω σε κλάματα!! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΑΚΑ – ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ!!»

Το χειρόγραφο σημείωμα, το οποίο δεν φέρει ημερομηνία ούτε υπογραφή, παραδόθηκε το 2021 υπό σφραγίδα σε ομοσπονδιακό δικαστή από δικηγόρο του Νικόλαου Ταρταλιόνε, ενός πρώην αστυνομικού της Νέας Υόρκης που καταδικάστηκε στη συνέχεια για τέσσερις κατηγορίες φόνου και για αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά, ο οποίος μοιραζόταν το κελί του με τον Έπσταϊν στο Σωφρονιστικό Κέντρο «Μετροπόλιταν» στο Μανχάταν.

Το έγγραφο δεν περιλαμβανόταν στα εκατομμύρια σελίδων εγγράφων από τους φακέλους του Έπστιν που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης νωρίτερα φέτος.

Το αίτημα των «The New York Times» για τη δημοσίευση του ιδιόχειρου σημειώματος

Την περασμένη εβδομάδα, η εφημερίδα «The New York Times» υποστήριξε σε επιστολή προς τον δικαστή ότι δεν υπήρχε λόγος το ιδιόχειρο σημείωμα να παραμένει σφραγισμένο και ότι ο Ταρταλιόνε είχε πλέον παραιτηθεί από το δικαίωμα του απορρήτου μεταξύ δικηγόρου και πελάτη.

Το δικαστήριο συμφώνησε ότι ο Ταρταλιόνε, συζητώντας δημόσια το περιεχόμενο του σημειώματος, είχε παραιτηθεί από το δικαίωμα του απορρήτου μεταξύ δικηγόρου και πελάτη.

Ο Επστιν, ο οποίος ήταν εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης, βρέθηκε νεκρός στο κελί του. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Αν και η αιτία θανάτου του Epstein έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένα ως αυτοκτονία από πολλές Αρχές, συμπεριλαμβανομένου του ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης και των ομοσπονδιακών εισαγγελέων, μέχρι και σήμερα η αιτία δεν έχει σταματήσει να αμφισβητείται.