Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου θα περάσει σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγο πριν την εκδήλωση στο Παλλάς για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, σύμφωνα με τον Βηματοδότη.

Ο Πατριάρχης στις 13.30 θα εισέλθει από την Ηρώδου Αττικού, όπου και θα είναι παραταγμένοι οι Εύζωνες. Η συνάντηση θα γίνει στην αίθουσα των πολιτικών αρχηγών.

Ο Πατριάρχης συνοδεύεται από ανώτατα στελέχη του Πατριαρχείου και από τους Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες Κώου και Νισύρου Ναθαναήλ και Λαοδικείας Θεοδώρητο, διευθυντή του γραφείου εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, όπως εξηγεί ο Βηματοδότης.