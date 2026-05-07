Σε απόγνωση βρίσκονται οι γονείς στην Ιθάκη, καθώς το νησί παραμένει χωρίς μόνιμο παιδίατρο από το 2017.

Παρά τις συνεχείς οχλήσεις προς το Υπουργείο Υγείας και την 6η ΥΠΕ, οι περίπου 400 ανήλικοι κάτοικοι του νησιού στερούνται βασικής υγειονομικής φροντίδας. Η έπαρχος Ιθάκης, Σμαράγδα Σαρδελή, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας πως ακόμα και η περιοδική κάλυψη από την Κεφαλονιά έχει πλέον σταματήσει.

«Έχουμε ενάμιση χρόνο χωρίς μόνιμο παιδίατρο. Ο μόνιμος παιδίατρος κάλυπτε το νησί δύο φορές την εβδομάδα. Δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος, δυστυχώς, είναι ένα τεράστιο θέμα», είπε η κ. Σαρδελή στην «Κοινωνία ώρα MEGA». Όπως αναφέρει το Κέντρο Υγείας του νησιού διαθέτει μόνο έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος, καθώς και πέντε αγροτικούς γιατρούς, που όμως δεν καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες του νησιού.

«Εμείς σαν Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δίνουμε κίνητρα για τους αγροτικούς και τους επικουρικούς γιατρούς. Από την αρχή της θητείας μας δίνουμε 450 ευρώ στον μισθό τους επιπλέον, σαν κίνητρο για να μπορέσουν να έρθουν στα νησιά μας. Ξεκίνησε και από την Ιθάκη, αλλά έχει επεκταθεί σε όλα τα νησιά των Επτανήσων με την πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη μας», συμπλήρωσε.

Η έλλειψη αυτή αναγκάζει τις οικογένειες σε πολυδάπανες και ταλαιπωρημένες μετακινήσεις προς την Πάτρα ή γειτονικά νησιά, συχνά υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.