Επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο: Είσαι αγενής και απαίσιος

Επεισόδιο με δημοσιογράφο του CNN σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου για το μεταναστευτικό καραβάνι στα σύνορα με το Μεξικό, ο «ένοικος» του Λευκού Οίκου πέρασε στην αντεπίθεση, χαρακτηρίζοντας τον ρεπόρτερ ως «αγενή και απαίσιο».

«Άσε εμένα να διοικώ τη χώρα και εσύ διοίκησε το CNN. Αν το έκανες καλά θα είχατε υψηλότερη τηλεθέαση. Αρκετά!» ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας πως «όταν μεταδίδετε fake news, είστε εχθροί του λαού».

«Είστε ένα εχθρικό μέσο ενημέρωσης. Είναι τόσο λυπηρό» συνέχισε ο Τραμπ στο ίδιο επιθετικό ύφος.

Σε εκείνο το σημείο παρενέβη μια βοηθός του Λευκού Οίκου παρενέβη, προσπαθώντας να πάρει το μικρόφωνο από τα χέρια του δημοσιογράφου, ο οποίος δεν το άφηνε, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να κατευθυνθεί εκτός βήματος, δίνοντας το σήμα πως αν ο δημοσιογράφος συνέχιζε, εκείνος θα αποχωρούσε.

Αμέσως μετά είπε ότι το CNN θα έπρεπε να ντρέπεται για τον Τζιμ Ακόστα: «Είσαι ένας αγενής, απαίσιος άνθρωπος που δεν θα έπρεπε να δουλεύει στο CNN».

Τότε, ο επόμενος δημοσιογράφος που πήρε τον λόγο, είπε «κύριε πρόεδρε, είναι εξαιρετικός δημοσιογράφος», με τον Τραμπ να του απαντάει «δεν είμαι ούτε δικός σου θαυμαστής».

“You are a rude, terrible person. You shouldn’t be working for CNN,” Trump told CNN’s Jim Acosta during a press conference in which he repeatedly clashed with reporters. pic.twitter.com/OvWCcFap5g

— POLITICO (@politico) November 7, 2018