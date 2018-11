Λονδίνο: Ευρωπαίοι πολίτες διαδήλωσαν υπέρ των δικαιωμάτων τους μετά το Brexit

Demonstrators form a chain between Downing Street and the Houses of Parliament as they take part in a protest by groups representing EU citizens living in the UK, in Westminster, London, Britain, November 5, 2018. REUTERS/Simon Dawson

Ανθρώπινη αλυσίδα σχημάτισαν στην Ντάουνινγκ Στριτ εκατοντάδες ευρωπαίοι πολίτες που ζουν στη Βρετανία καθώς και Βρετανοί εγκατεστημένοι σε χώρες της ΕΕ ζητώντας από τη βρετανική κυβέρνηση να εγγυηθεί τα δικαιώματά τους, στην περίπτωση ενός Brexit χωρίς συμφωνία με τις Βρυξέλλες. «Δεν είμαστε συνάλλαγμα, είμαστε πέντε εκατομμύρια άνθρωποι και έφτασε ο καιρός να μας αντιμετωπίσουν ως τέτοιους» αναφέρει το κείμενο που υπογράφεται από την ομάδα άσκησης πίεσης the3Million (προασπίζεται τα συμφέροντα των Ευρωπαίων στο Ηνωμένο Βασίλειο), τον συνασπισμό British in Europe (εκπροσωπεί τους Βρετανούς που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ) και το βρετανικό συνδικάτο Unison. Πέντε μήνες πριν από την οριστική αποχώρηση της Βρετανίας, που έχει οριστεί για τις 29 Μαρτίου 2019, η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε ανησυχία για τους εκπατρισμένους Βρετανούς και Ευρωπαίους. «Δεν κάνω κανένα σχέδιο για το 2019 επειδή δεν ξέρω πού θα βρισκόμαστε» είπε η Βανέσα Βερλίντεν, μια 42χρονη Βελγίδα εγκατεστημένη στη Βρετανία εδώ και 17 χρόνια. Η Κάρεν Λόρενς, μια Βρετανίδα μηχανικός, έφτασε στο Λονδίνο από το Γουόρστερσιρ για να διαδηλώσει. «Γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτοί οι άνθρωποι σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας; Είναι απολύτως άδικο», διαμαρτυρήθηκε.