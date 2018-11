Κινεζικές επενδύσεις, Συνταγματική αναθεώρηση και σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας στον «Κύκλο Ιδεών»

Με τρεις εκδηλώσεις μέσα στον Νοέμβριο, ο «Κύκλος Ιδεών» του Ευάγγελου Βενιζέλου δίνει συνέχεια στις ανοιχτές συζητήσεις που διοργανώνει σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς, στο πλαίσιο του διαλόγου «για την Ελλάδα Μετά σε μια Ευρώπη που αλλάζει».

Η πρώτη εκδήλωση, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ), με θέμα «Οι κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Electra Palace:. Ομιλητές θα είναι οι Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος ΟΚΕ και Γενικός Γραμματέας ΣΕΤΕ, Αντιπρόεδρος Ελληνο-Κινεζικού Επιμελητηρίου, Άγγελος Παγκράτης, Advisor Hors Classe for the EuropeanEconomic Diplomacy, European External Action Service, Ηρακλής Προκοπάκης, SeniorVice President and Chief Operating Officer of Danaos Corporation, Πλάμεν Τόντσεφ,Επικεφαλής του Προγράμματος Ασιατικών Σπουδών του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Αντώνης Τριφύλλης, πρώην στέλεχος Ευρωπαϊκής Ένωσης,Γιώργος Τζογόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Begin-Sadat Centre for Strategic Studies και Centre International de Formation Européenne – Διδάσκων Διεθνών Σχέσεων, ΔΠΘ. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος, Ειρήνη Χρυσολωρά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον , λόγω των εξελίξεων που υπάρχουν στο ζήτημα, παρουσιάζει η εκδήλωση, σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, με θέμα «Οι προϋποθέσεις της αναθεωρητικής συναίνεσης και οι κίνδυνοι του συνταγματικού λαϊκισμού». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Ομιλητές θα είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Σπύρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, οΓιώργος Κατρούγκαλος, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών και Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και ο Κώστας Μενουδάκος, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος, Ιωάννα Μάνδρου

Την Τρίτη στις 20 Νοεμβρίου 2018, σε συνεργασία με το Hanns Seidel Stiftung, στο Ινστιτούτο Γκαίτε, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με θέμα «Οι σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας: Αδιέξοδο ή Προοπτική;». Ομιλητές θα είναι οι Ευάγγελος Βενιζέλος, Johannes Singhammer, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Βουλής Bundestag, Ludwig Schulz, Πολιτικός Επιστήμονας, Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου Λουκάς Τσούκαλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος ΕΛΙΑΜΕΠ, Άλκης Κούρκουλας, Επικεφαλής του ΑΠΕ στην Τουρκία έως το 2015, Παύλος Τσίμας,Δημοσιογράφος. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο αναλυτής Γιάννης Κουτσομύτης.

Για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, ο Κύκλος Ιδεών προγραμματίζει ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία σε αμφισβήτηση – Οι επιπτώσεις στην Ελλάδα»