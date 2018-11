Σεντένο: Εξετάζουμε τον δημοσιονομικό χώρο που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ελλάδα

epa07142974 President of the Eurogroup, Portuguese Finance Minister Mario Centeno during Eurogroup Finance Ministers' meeting in Brussels, Belgium, 05 November 2018. EPA/OLIVIER HOSLET

Το μήνυμα ότι οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα δεν μπορούν να αμφισβητηθούν επανέλαβε σήμερα ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών. «Οι θεσμοί και οι ελληνικές αρχές διεξάγουν συζητήσεις για τον προϋπολογισμό του 2019 και στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων αξιολογούν και το ύψος του δημοσιονομικού χώρου πάνω από τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2019» δήλωσε ο Σεντένο, προσθέτοντας ότι «αυτός ο στόχος δεν είναι υπό συζήτηση». Παράλληλα, τόνισε πως στο Eurogroup «δεν συζητήθηκε η Ελλάδα, αλλά επειδή το θέμα των συντάξεων επανέρχεται εξετάζουμε πόσος δημοσιονομικός χώρος υπάρχει ώστε να χρησιμοποιήσει η Ελλάδα». Από την πλευρά του, ο Πιερ Μοσκοβισί επεσήμανε πως «για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια δεν έχουμε να υποβάλουμε πρόσθετες ερωτήσεις στην Ελλάδα και αυτό είναι καλό» ενώ πρόσθεσε ότι «πρέπει να δούμε τώρα το μέγεθος του πλεονάσματος και πώς θα χρησιμοποιηθεί». «Η προϋπόθεση είναι ο δημοσιονομικός χώρας. Ο δημοσιονομικός χώρος φαίνεται να είναι εκεί, πρέπει να δούμε το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου, οι συζητήσεις συνεχίζονται και μετά πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί» ανέφερε. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ, ο οποίος σημείωσε ότι «η δέσμευση του 3,5% δεν αμφισβητείται από κανέναν στην ελληνική κυβέρνηση» και πρόσθεσε ότι οι «δεσμεύσεις από το προηγούμενο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να αμφισβητούνται».