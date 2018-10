Στους ανοσολόγους Τζέιμς Π. Αλισον και Τασούκου Χόνζο το Νόμπελ Ιατρικής

Δύο ανοσολόγοι, ο Αμερικανός Τζέιμς Π. Αλισον και ο Ιάπωνας Τασούκου Χόνζο βραβεύονται με το Νόμπελ Ιατρικής για τις έρευνές τους στον τομέα της ανοσοθεραπείας που αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση του επιθετικού καρκίνου.

«Ενισχύοντας την ικανότητα του ανοσοποιητικού μας συστήματος για να επιτεθεί στα καρκινικά κύτταρα οι δύο επιστήμονες που βραβεύονται με τον Νόμπελ φέτος θέσπισαν μία νέα αρχή στην αντιμετώπιση του καρκίνου», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του Νόμπελ του Ινστιτούτου Καρολίνσκα της Στοκχόλμης.

«Το ονειρευόμουν, αλλά δεν πίστευα ότι θα πραγματοποιηθεί. Μου φαινόταν υπερβολικά σπουδαίο», δήλωσε ο Τζέιμς Π. Αλισον 70 ετών του Κέντρου για τον Καρκίνο του Πανεπιστημίου του Τέξας.

«Θα συνεχίσω την έρευνά μου…ώστε η ανοσοθεραπεία να σώσει περισσότερους ασθενείς από ποτέ», δήλωσε από την πλευρά του ο Τασούκου Χόνζο, 76 ετών, του Πανεπιστημίου του Κιότο.

Οι δύο επιστήμονες είχαν λάβει από κοινού το 2014 το βραβείο Tang, που θεωρείται η ασιατική εκδοχή του Νόμπελ.

Η επιτροπή του Νόμπελ θα ανακοινώσει αύριο το βραβείο της Φυσικής, την Τετάρτη της Χημείας και την Πέμπτη της Οικονομίας.

Το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας δεν θα ανακοινωθεί φέτος για πρώτη φορά από το 1949 εξαιτίας εσωτερικών ερίδων στην Επιτροπή και της αποχώρησης σειράς μελών που κατέστησαν αδύνατη την λειτουργία της.

Until the discoveries made by the 2018 Medicine Laureates, progress into clinical development was modest. “Immune checkpoint therapy” has revolutionised cancer treatment and has fundamentally changed the way we view how cancer can be managed.#NobelPrize pic.twitter.com/ExVk7fHesr

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 1, 2018