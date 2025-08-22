Από τη δεκαετία του ’90 οι εκπρόσωποι της τουριστικής αγοράς της χώρας κατέθεταν αιτήματα για τη δημιουργία ενός μεγάλου συνεδριακού κέντρου στην Αθήνα. Ολο αυτό το διάστημα των περίπου 40 ετών (!) άλλες πρωτεύουσες και πόλεις ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών ενίσχυαν το συνεδριακό «οπλοστάσιό» τους, δημιουργώντας σύγχρονες μεγάλες εγκαταστάσεις και αποκομίζοντας τεράστια οικονομικά οφέλη από τους υψηλού εισοδηματικού επιπέδου συνεδριακούς επισκέπτες.

Το Tae Kwon Do

Το πρώτο ουσιαστικό βήμα για ένταξη της Ελλάδας με αξιώσεις στον παγκόσμιο συνεδριακό χάρτη έγινε πριν από λίγες ημέρες με την παραχώρηση του Κλειστού Ολυμπιακού Γηπέδου Tae Kwon Do για αξιοποίηση από την Περιφέρεια Αττικής. Πράξη που χαιρέτισαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στον συνεδριακό τουρισμό, καθώς, όπως τόνισαν, δημιουργεί την πεποίθηση ότι πλέον η Αθήνα βρίσκεται πολύ κοντά στη δημιουργία ενός συνεδριακού χώρου με διεθνείς προδιαγραφές, που θα μπορεί να υποδέχεται μεγάλα συνέδρια και εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.

«Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση ενός οράματος δεκαετιών για την Αθήνα. Η δημιουργία ενός σύγχρονου, πολυλειτουργικού μητροπολιτικού συνεδριακού, εκθεσιακού και συναυλιακού κέντρου στην “καρδιά” του παραλιακού μετώπου έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό κενό και να ενισχύσει ουσιαστικά τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της πόλης μας στον τομέα του συνεδριακού τουρισμού» ήταν οι πρώτες αντιδράσεις των εκπροσώπων της Ενωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Αργοσαρωνικού και του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO & DES).

«Πιστεύουμε» πρόσθεσαν «ότι η Περιφέρεια Αττικής θα προχωρήσει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της περιοχής και να αποκτήσει η Αθήνα το συνεδριακό κέντρο που τόσο έχει ανάγκη».

Το 2024 η Αθήνα, χωρίς συνεδριακές υποδομές, κατάφερε να φιλοξενήσει 111 διεθνείς συνεδριακές διοργανώσεις, από το σύνολο των 11.000 συνεδριακών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως! Την ίδια χρονιά ο ελληνικός συνεδριακός τουρισμός προσέλκυσε συνολικά μόλις 40.300 επισκέπτες, αποφέροντας περίπου 94 εκατ. ευρώ στην τοπική οικονομία.

Οικονομικό αποτύπωμα

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα, κυρίως λόγω της έλλειψης συνεδριακών υποδομών, εκτιμάται ότι χάνει ετησίως συνολικά έσοδα περίπου 4 δισ. ευρώ, καθώς ο συνεδριακός τουρισμός παρέμενε έως τώρα χωρίς ουσιαστική ανάπτυξη. Η έλλειψη μιας συνεκτικής στρατηγικής ανάπτυξης του συνεδριακού – εκθεσιακού τουρισμού, εάν συγκριθεί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ίδιου μεγέθους με την Ελλάδα, καταδεικνύεται από τις έρευνες των εταιρειών και των επαγγελματιών που έχουν πραγματικά επενδύσει στην αγορά των επιχειρηματικών εκδηλώσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με μελέτη του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO & DES), ο κλάδος του συνεδριακού τουρισμού και των events στην Ελλάδα συμβάλλει σήμερα κατ’ εκτίμηση με περισσότερο από 2,5 δισ. ευρώ στην εθνική οικονομία, ποσό που μπορεί μεσοπρόθεσμα και υπό προϋποθέσεις να φτάσει στα 6,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η Ελλάδα βρίσκεται στην 47η θέση μεταξύ 50 χωρών όσον αφορά την οικονομική συμβολή του συνεδριακού τουρισμού στην οικονομία της κάθε χώρας, στο ΑΕΠ και στην απασχόληση. Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντίστοιχου μεγέθους, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Για παράδειγμα, στη Σουηδία η συμβολή του συνεδριακού τουρισμού είναι τρεις φορές υψηλότερη από ό,τι στη χώρα μας.

Επιστημονικά

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι κάθε χρόνο η Ελλάδα χάνει περισσότερα από 20 διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περισσότερα από 100 εταιρικά / corporate events. Αυτό ισοδυναμεί με απώλειες περισσότερων από 100.000 συνεδριακών επισκεπτών τον χρόνο και πλέον των 50.000 επισκεπτών εταιρικών / corporate events ετησίως, σύμφωνα με το HAPCO.

Ωστόσο, τα συνέδρια και οι εκδηλώσεις αποτελούν την ιδανική λύση για την ανάσχεση της εποχικότητας και την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού. Σύμφωνα με το HAPCO, ο κλάδος των συνεδρίων πρέπει να υποστηριχθεί και να αποκτήσει εθνική στρατηγική και στοχευμένη προβολή.

Η «ιδανική λύση»

Προκειμένου να επωφεληθεί η ελληνική οικονομία από την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, σύμφωνα με τον HAPCO χρειάζεται κυρίως ένα ευέλικτο, βιώσιμο συνεδριακό κέντρο, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει διεθνές συνέδριο με χωρητικότητα 6.000 ατόμων και άνω. Η παραχώρηση του Κλειστού Ολυμπιακού Γηπέδου Tae Kwon Do στην Περιφέρεια Αττικής αναμένεται να αποτελέσει «την ιδανική λύση» στο χρόνιο ελληνικό πρόβλημα.

Ωστόσο απαιτείται ακόμα η ανάπτυξη υποδομών για κοινωνικές εκδηλώσεις και events άνω των 1.500 ατόμων, καθώς και η ύπαρξη ευελιξίας σε ό,τι αφορά τη χρήση ιστορικών τόπων για events. Επιπλέον, χρειάζεται στοχευμένη προβολή της συνεδριακής Ελλάδας (meetings Industry) στο εξωτερικό, καθώς και επιστροφή του ΦΠΑ για εκδηλώσεις συνδέσμων και εταιρειών του εξωτερικού, ώστε να καταστεί ο συνεδριακός τουρισμός της Ελλάδας ανταγωνιστικός έναντι των άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, κ.ά.

Εσοδα και απασχόληση

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο συνεδριακός τουρισμός κατέγραψε πάνω από 1,3 τρισ. δολάρια άμεσων δαπανών, ενώ υποστήριξε 11 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας παγκοσμίως και παρήγαγε 663 δισ. δολάρια άμεσου ΑΕΠ. Η μέση δαπάνη ανά συμμετέχοντα σε συνέδριο ανήλθε στα 707 δολάρια.