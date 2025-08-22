Ερχεται φθινόπωρο εξελίξεων στις εργασιακές σχέσεις. Αλλαγές και ευελιξίες στην αγορά εργασίας επιφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο εισέρχεται στη Βουλή εντός του Σεπτεμβρίου μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης.

Πέραν τούτου, στη δεύτερη και κρισιμότερη φάση του εισέρχεται ο κοινωνικός διάλογος για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με την αποστολή έως το τέλος Σεπτεμβρίου – εγγράφως – των προτάσεων των κοινωνικών εταίρων προς το υπουργείο Εργασίας γύρω από τις επερχόμενες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συβάσεων εργασίας.

«Οδικός χάρτης»

Ο κοινωνικός διάλογος για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας έχει ως στόχο τη διαμόρφωση έως το τέλος του έτους ενός «οδικού χάρτη» αλλαγών με στόχο την ενίσχυση των συμβάσεων.

Μετά από συζητήσεις μηνών έχουν διατυπωθεί οι απόψεις για τα περισσότερα θέματα από τους εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων και το υπουργείο Εργασίας, που συντονίζει τη διαδικασία, ζητά πλέον τις προτάσεις όλων των φορέων μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για μια διαδικασία που στόχο έχει να δοθεί η δυνατότητα να βελτιωθεί η προοπτική υπογραφής νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας προκειμένου να αυξηθεί η κάλυψη των εργαζομένων από συμβάσεις από το 25%-30% που είναι σήμερα στο 80%, που είναι η ευρωπαϊκή πρόβλεψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές που αναμένεται να αποφασιστούν έως το τέλος του 2025 από το υπουργείο Εργασίας επικεντρώνονται στο ποσοστό 50%+1, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνουν οι εργοδότες ενός κλάδου προκειμένου να κηρυχθεί υποχρεωτική μια κλαδική σύμβαση εργασίας.

Το ποσοστό αποτελεί εμπόδιο στην επέκταση πολλών κλαδικών συμβάσεων, καθώς οι επιχειρήσεις αποφεύγουν να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.

Το εμπόδιο

Το υπουργείο Εργασίας προσανατολίζεται στη δραστική μείωση του απαιτούμενου ποσοστού (50% +1) παραδείγματος χάριν στο 40%, αλλά και στη θέσπιση ενός μόνιμου μηχανισμού επέκτασης των συμβάσεων.

Πέραν τούτου, εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιλαμβάνονται στη διαπραγμάτευση για τη σύναψη μιας σύμβασης παράμετροι που θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη συζήτησή της. Οπως η οικονομική κατάσταση ενός κλάδου (κερδοφορία ή ζημιές), αλλά και η εξέλιξη του μέσου μισθού.

Αποκλίσεις

Ωστόσο στις μέχρι τώρα συνομιλίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται στα θέματα που θέτει η εργατική πλευρά και αφορούν τη μετενέργεια, την επεκτασιμότητα, τη συρροή και την καθολικότητα των συμβάσεων.

Η ΓΣΕΕ απευθυνόμενη προς την κυβέρνηση τονίζει πως η συντριπτική πλειονότητα του κόσμου της εργασίας τάσσεται υπέρ της επαναφοράς του θεσμού στην προ μνημονίου μορφή του. Θέση που υποστηρίζουν και ορισμένες εργοδοτικές οργανώσεις (έμποροι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις), κυρίως σε ό,τι αφορά την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ως μέσου προσδιορισμού των κατώτατων αμοιβών.

Στην τελική ευθεία προς τη Βουλή και την ψήφισή του αναμένεται να εισέλθει το νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις του υπουργείου Εργασίας με το οποίο επέρχονται σαρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, με κυρίαρχο το δικαίωμα 13 ωρών απασχόλησης, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε ετήσια βάση. Το νομοσχέδιο προβλέπει:

Τη δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, έως 13 ώρες ημερησίως με επιπλέον αμοιβή 40% για την υπερωρία της 13ης ώρας.

Την επέκταση της 4ήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης σε ολόκληρο το έτος με παράλληλη αυξημένη ημερήσια εργασία κατά περιόδους.

Την πραγματοποίηση υπερωριών από εργαζομένους με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας, οι οποίοι απασχολούνται λιγότερες από πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Την ενίσχυση των ελαστικών μορφών απασχόλησης ώστε να μπορούν να γίνουν προσλήψεις με το μοντέλο της δοκιμαστικής περιόδου (για έξι μήνες) και της κατά παραγγελία απασχόλησης (όπως οι συμβάσεις μιας ημέρας).

Ψηφιακή κάρτα

Τη δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης με απόκλιση έως 120 λεπτών, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου κατά τη χρήση της ψηφιακής κάρτας.