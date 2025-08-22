Σε ξενοδοχεία των υψηλών κατηγοριών κατευθύνονται το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερες επενδύσεις ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών με «φουσκωμένα» πορτοφόλια.

Ενδεικτικό της τάσης που κυριαρχεί στον κλάδο φιλοξενίας είναι το γεγονός πως στο τέλος του 2024 ο αριθμός των πεντάστερων ξενοδοχείων σε όλη τη χώρα ανήλθε σε 835, έναντι 610 το 2019, καταγράφοντας αύξηση 37% σε βάθος εξαετίας. Αντίστοιχα, ο αριθμός των πεντάστερων δωματίων έχει ενισχυθεί κατά 22%, με τις κλίνες να έχουν αυξηθεί σε ποσοστό 23% μέσα στα τελευταία έξι χρόνια.

Υψηλές αποδόσεις

Τα πολυτελή ξενοδοχεία, σύμφωνα με παράγοντες της ξενοδοχειακής αγοράς και του κλάδου του real estate, αποτελούν πόλο έλξης για επενδυτές και τουρίστες. Η αυξημένη ζήτηση για πολυτελείς εμπειρίες και υπηρεσίες οδηγεί σε αυξημένες επενδύσεις στον τομέα αυτόν.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους επενδυτές και κυρίως τους θεσμικούς, το ενδιαφέρον τους για πολυτελή ξενοδοχεία είναι αυξημένο, καθώς αυτές οι επενδύσεις έχουν υψηλές αποδόσεις. Τα πολυτελή ξενοδοχεία θεωρούνται σταθερή επένδυση με δυνατότητα μακροπρόθεσμης κερδοφορίας. Επιπλέον, η ανάπτυξη του τουρισμού πολυτελείας, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση, καθιστά τις επενδύσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία ελκυστικές.

Πολυτελής διαμονή

Από την άλλη, και οι τουρίστες αναζητούν ολοένα και περισσότερο πολυτελείς εμπειρίες και υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Τα ακριβά ξενοδοχεία προσφέρουν μοναδικές υπηρεσίες, ανέσεις και εμπειρίες που ικανοποιούν τις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών. Κυρίως η δυνατότητα για εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως ιδιωτικές πισίνες, γκουρμέ εστιατόρια και προσωπικό εξυπηρέτησης, προσελκύουν τουρίστες υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου που αναζητούν πολυτελή διαμονή.

Συνολικά, η άνθηση του πολυτελούς τουρισμού και η αυξημένη ζήτηση για ανάλογες υπηρεσίες, αναφέρουν οι ίδιοι παράγοντες, «έχουν δημιουργήσει και στη χώρα μας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις και τουρισμό σε πολυτελή ξενοδοχεία».

Πρωταθλητισμός

Οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης κάνουν «πρωταθλητισμό», διαθέτοντας διαχρονικά τα περισσότερα πεντάστερα, με εκείνη του Νοτίου Αιγαίου να έχει προσθέσει στο ξενοδοχειακό δυναμικό της επιπλέον 91 μονάδες πολυτελείας.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ξενοδοχείων πολυτελείας στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε ποσοστό 41%, δηλαδή από 220 το 2019 έφθασαν στα 311 το 2024. Από κοντά ακολουθεί και η Περιφέρεια Κρήτης, που πέρυσι κατέγραψε άνοδο 38%, με τα πεντάστερα ξενοδοχεία της να ανέρχονται πλέον σε 177, έναντι 128 μονάδων το 2019.

Στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης, με βάση τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ), βρίσκεται η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 85 πεντάστερα, έναντι 62 το 2019, αριθμοί που αντιστοιχούν σε άνοδο 37%. Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 69 ξενοδοχεία στην υψηλότερη κατηγορία, αυξημένα κατά 25% σε σχέση με τα 55 του 2019, ενώ ακολουθεί η Αττική.

Το κέντρο της Αθήνας

Ειδικότερα, η Αττική έχει ενισχύσει κατά 60% το υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχειακό δυναμικό της, αριθμώντας σήμερα 61 πεντάστερες μονάδες, έναντι 38 προ πανδημίας. Καταλυτικά έχει επιδράσει προς αυτή την κατεύθυνση η άφιξη ξένων επενδυτών και μεγάλων αλυσίδων τα τελευταία χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει αναβαθμίσει σημαντικά τις υποδομές φιλοξενίας του.

Αμετάβλητο σε απόλυτους αριθμούς έχει παραμείνει το ξενοδοχειακό δυναμικό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με 29 πεντάστερα ξενοδοχεία. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, αν και οι απόλυτοι αριθμοί παραμένουν μικροί, έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία έχει διπλασιάσει τον αριθμό των πεντάστερων ξενοδοχείων της, τα οποία ανέρχονται πλέον σε 8.

Οι μονάδες

Τις λιγότερες ξενοδοχειακές μονάδες πολυτελείας διαθέτει σήμερα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που αριθμεί μόλις 4 πεντάστερα, έναντι 3 το 2019. Επίσης, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μοναδική που έχει καταγράψει αρνητικό πρόσημο, καθώς σήμερα διαθέτει 7 ξενοδοχεία στην υψηλότερη κατηγορία, έναντι 8 πριν από την πανδημία.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες περιοχές, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης διαθέτει 14 πεντάστερα, αυξημένα κατά 16% σε σχέση με το 2019, η Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου διαθέτει 12, δηλαδή 4 περισσότερα σε σχέση με την περίοδο της πανδημίας, ενώ η Περιφέρεια της Ηπείρου μετρά 21 ξενοδοχεία πολυτελείας, από 14 (+50%) το 2019.

Τέλος, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει προσθέσει 8 πεντάστερες μονάδες σε σχέση με το 2019 και πλέον αριθμεί 37.

Περιορίζονται τα 1 και 2 αστέρωνΜε βάση τα στοιχεία του ΞΕΕ για το 2024, εκτός από τα πεντάστερα τα οποία κατέγραψαν μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 2019, και τα ξενοδοχεία 4 αστέρων αυξήθηκαν σε ποσοστό 14% συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ οι μονάδες 3 αστέρων αυξήθηκαν κατά 9%. Στον αντίποδα, τα ξενοδοχεία των δύο χαμηλότερων κατηγοριών μειώθηκαν σε διψήφιο ποσοστό. Τα ξενοδοχεία 2 αστέρων συρρικνώθηκαν κατά 10% και πλέον αριθμούν 3.251, ενώ εκείνα του 1 αστεριού μειώθηκαν σε ποσοστό 12%, φθάνοντας σήμερα τα 1.147.