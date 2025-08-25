Με τις τιμές των ακινήτων να «σπάνε», σε αρκετές περιοχές, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και τα ενοίκια να έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, οι φοιτητές έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου – αντιμετωπίζοντας πολλά εμπόδια και δυσκολίες και κυρίως το «τέρας της ακρίβειας» – για την αναζήτηση κατοικίας προκειμένου να καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες για τα χρόνια των σπουδών τους.

Τα στοιχεία είναι άκρως αποκαλυπτικά και η διαδικασία εξεύρεσης φοιτητικής στέγης εξελίσσεται σε Γολγοθά για γονείς και σπουδαστές καθώς πέραν του ότι η προσφορά είναι ελάχιστη, οι τιμές των ενοικίων έχουν «χτυπήσει» ταβάνι ξεπερνώντας κατά πολύ τα οικονομικά όρια των δυνατοτήτων που έχουν οι οικογένειες για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους για στέγη.

Αυξήσεις πάνω από 11,3% σε έναν χρόνο

Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό του μηνός Ιουλίου, στα τέλη του οποίου ανακοινώθηκαν και οι βάσεις εισαγωγής για το 2025, δείχνουν ότι σε ετήσια βάση τα ενοίκια των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 11,3%, σχεδόν τέσσερις φορές πάνω από τον συνολικό δείκτη τιμών καταναλωτή που διαμορφώθηκε τον συγκεκριμένο μήνα σε 3,1%.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, ειδικά στις λεγόμενες φοιτητουπόλεις και σε συνοικίες που είναι σε πρώτη ζήτηση για φοιτητική στέγη, οι τιμές αυξάνονται με μεγαλύτερα ποσοστά. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα ζητούμενων τιμών ενοικίων για φοιτητικές κατοικίες έως 60 τετραγωνικών μέτρων που έχει καταγράψει ο Σύλλογος Μεσιτών Αττικής. Στου Ζωγράφου η μέση ζητούμενη τιμή είναι στα 11 ευρώ ανά τ.μ., που σημαίνει ότι για ένα διαμέρισμα 50 τ.μ. το ελάχιστο ενοίκιο ανέρχεται σε 550 ευρώ, ενώ για καινούργια ή σε καλή κατάσταση διαμερίσματα η τιμή είναι πολύ παραπάνω. Στην Καισαριανή για ένα διαμέρισμα 60 τ.μ. το μέσο ζητούμενο ενοίκιο κυμαίνεται σε περίπου 16 ευρώ, δηλαδή για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών το μηνιαίο ενοίκιο φθάνει τα 800 ευρώ! Στην Αττική αν κάποιος φοιτητής βρει κατοικία κάτω από 450 ευρώ θα χαρακτηριστεί ως «θαύμα», ενώ κατά μέσο όρο τα ενοίκια για μικρά διαμερίσματα κυμαίνονται από 500 έως 600 ευρώ.

Τα στοιχεία είναι απογοητευτικά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπως για παράδειγμα στην Πάτρα, όπου καινούργιο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μέτρων ενοικιάστηκε πρόσφατα προς 550 ευρώ τον μήνα, ενώ έχουν καταγραφεί και υψηλότερα ενοίκια σε περίπτωση που το διαμέρισμα είναι πλήρως επιπλωμένο, ενώ στη Θεσσαλονίκη το μέσο ενοίκιο κυμαίνεται για διαμερίσματα έως 65 τ.μ. στα 500 ευρώ. Πάντως, οι διαφορές τιμών μπορεί να φτάνουν ακόμη και στο τριπλάσιο μεταξύ Αθήνας – Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων της περιφέρειας.

Οπως αναφέρει στο «Βήμα της Κυριακής» ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών-Αττικής κ. Λευτέρης Ποταμιάνος, «τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα που αγγίζει όλο και περισσότερα νοικοκυριά: το δυσθεώρητο κόστος στέγασης. Τα ενοίκια έχουν ανέβει σε πρωτοφανή επίπεδα, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι πολίτες να δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές στεγαστικές τους ανάγκες. Στην καθημερινότητα, αυτό μεταφράζεται σε μια σιωπηρή αλλά βαθιά αλλαγή. Ανθρωποι και οικογένειες αναγκάζονται να μετακινηθούν σε μικρότερα διαμερίσματα, περιορίζοντας όχι μόνο τον χώρο τους, αλλά και την ποιότητα της ζωής τους».

Ομως, η αύξηση των ενοικίων δεν είναι ένα φαινόμενο χωρίς αιτία. Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, η περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα μετά την κρίση, καθώς και η αυξανόμενη ζήτηση έχουν οδηγήσει σε μια έκρυθμη κατάσταση η οποία ενισχύεται από το γεγονός ότι οι αυξήσεις των μισθών σε καμία περίπτωση δεν ακολουθούν τους ανοδικούς ρυθμούς των ενοικίων. Το χάσμα αυτό έχει οδηγήσει σε δυσαρμονία την αγορά και τους ενδιαφερόμενους ενοικιαστές σε απόγνωση.

Ο μισός μισθός πάει στο ενοίκιο

Οπως επισημαίνει ο κ. Ποταμιάνος, οι σημερινοί μισθοί αδυνατούν να καλύψουν το ύψος των ενοικίων που πολλές φορές ξεπερνούν το 40% και 50% του μηνιαίου εισοδήματος των νοικοκυριών και για αυτό τον λόγο όλο και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν να μισθώνουν μικρότερα σπίτια. Μια οικογένεια που χρειάζεται για την ομαλή στέγασή της τρία υπνοδωμάτια, αναγκάζεται να περιοριστεί σε δύο, ενώ ένας νέος εργαζόμενος που ονειρευόταν το πρώτο του αυτόνομο διαμέρισμα, μοιράζεται τελικά ένα στούντιο με συγκάτοικο, και ζευγάρια που θέλουν να κάνουν οικογένεια μεταθέτουν τα σχέδιά τους, επειδή ο χώρος δεν τους επαρκεί.

Οι παραπάνω εξελίξεις και δεδομένα σε συνδυασμό και με άλλες παραμέτρους δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για την εξεύρεση φοιτητικών κατοικιών καθώς εξελίσσονται σε ένα προϊόν με σπανιότητα και φυσικά ακριβό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι τιμές των φοιτητικών κατοικιών στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις φοιτητουπόλεις να έχουν φτάσει σε επίπεδα που δυσκολεύουν ολοένα και περισσότερο τη ζωή των νέων. Η αναζήτηση μικρών διαμερισμάτων, στούντιο γκαρσονιερών ή δύο δωματίων μοιάζει με καθημερινό «κυνήγι θησαυρού», καθώς η προσφορά είναι ελάχιστη και οι τιμές συχνά απαγορευτικές. «Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε πόλεις με ισχυρή πανεπιστημιακή παρουσία, οι φοιτητές έρχονται αντιμέτωποι με ενοίκια που ξεπερνούν τις οικονομικές δυνατότητες μιας μέσης οικογένειας» όπως επισημαίνει ο κ. Ποταμιάνος.

Η κατάσταση δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση των τιμών, αλλά και στη γενικότερη δυσκολία εύρεσης μικρών σπιτιών, τα οποία παραδοσιακά αποτελούσαν τη βασική επιλογή των φοιτητών. Ακόμη και όταν εντοπίζεται διαθέσιμο ακίνητο, η ποιότητα πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται στο ζητούμενο μίσθωμα, ενώ οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών παραμένουν υψηλές, δεδομένου του ελάχιστου τοπικού ανταγωνισμού. Το ζήτημα αυτό έχει πλέον κοινωνικές διαστάσεις, καθώς πολλοί νέοι αναγκάζονται είτε να συγκατοικήσουν είτε να εγκαταλείψουν την ιδέα φοίτησης μακριά από τον τόπο τους.

Η ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις είναι επιτακτική πλέον και όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς η κυβέρνηση πρέπει να βρει άμεσα λύσεις τόσο με τη δρομολόγηση δημιουργίας φοιτητικών εστιών όσο και να θεσπίσει φορολογικά κίνητρα για προσιτά ενοίκια και μέτρα ενίσχυσης της φοιτητικής στέγης.