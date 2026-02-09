Ενα νέο σύστημα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών προς την Εφορία, με περισσότερες δόσεις σε σύγκριση με ό,τι ισχύει σήμερα, εξετάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες, σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην Καραγεώργη Σερβίας, αναμένεται να κλειδώσει νέα ρύθμιση χρεών σε έως 48 δόσεις και η οποία θα αφορά τα παλαιότερα χρέη και όχι τα «φρέσκα».

Στόχος, όπως αναφέρει ανώτερος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών προς «Το Βήμα», είναι να «ξεφουσκώσουν» τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή εκείνα που λιμνάζουν στα «συρτάρια» εφοριών για πάνω από 2 ή 3 χρόνια. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο παράγοντα, η απόφαση για νέα ρύθμιση χρεών σε έως 48 δόσεις ανεξάρτητα από το πώς έχουν προκύψει οι εν λόγω οφειλές συνδυάζεται και με το νέο σύστημα ελέγχων και είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών που πρόκειται να εφαρμόσει άμεσα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με σύμμαχο την τεχνική νοημοσύνη.

Με κριτήρια

Επίσης, για να ενταχθεί κάποιος στη νέα ρύθμιση των 48 δόσεων θα πρέπει να πληροί κάποια συγκεκριμένα κριτήρια που θα καθορίσει το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και πάντως αυτό που θα ελεγχθεί προκαταβολικά είναι αν κάποιος οφειλέτης κατά το παρελθόν το μόνο που ήξερε να κάνει ήταν να μπαίνει σε ρυθμίσεις και μετά από λίγο διάστημα να σταματά να πληρώνει με μοναδικό στόχο να εξασφαλίσει για κάποιους μήνες φορολογική ενημερότητα και μετά να μην τον ενδιαφέρει να τηρήσει τη ρύθμιση στην οποία έχει υπαχθεί. Αυτές οι περιπτώσεις θα είναι που δεν πρόκειται ποτέ να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση που δρομολογείται. Οπως αναφέρουν αρμοδίως από το υπουργείο Οικονομικών, με τη νέα ρύθμιση θα επιδιώξει η κυβέρνηση να περιορίσει σημαντικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη, να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους, να ενισχυθεί η ρευστότητα των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων και παράλληλα να ισχύσουν συγκεκριμένοι όροι που θα διασφαλίζουν την επιβράβευση της συνέπειας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σταλεί, όπως λένε από το υπουργείο Οικονομικών, το μήνυμα ότι η εφαρμογή μίας νέας ρύθμισης θα οδηγήσει στην επιβράβευση των κατά σύστημα κακοπληρωτών. Την ίδια στιγμή έχει ανοίξει μία μεγάλη συζήτηση για να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τα ανεπίδεκτα είσπραξης ποσά και να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια ώστε αυτά που ποτέ δεν πρόκειται να εισπράξει το κράτος να διαγραφούν οριστικά. Τι νόημα έχει, όπως λένε αρμοδίως, να εμφανίζονται στα αρχεία του κράτους οφειλές δισεκατομμυρίων ευρώ που για τον έναν ή τον άλλον λόγο δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ. Σε πρώτη φάση πάντως στο υπουργείο Οικονομικών επιδιώκουν να φέρουν μία νέα ρύθμιση χρεών η οποία ωστόσο θα απέχει κατά πολύ από τα αιτήματα φορέων που ζητούν να φθάσουν οι δόσεις έως και 120.

Σήμερα, οι διαθέσιμες επιλογές για τη ρύθμιση χρεών προς την ΑΑΔΕ περιλαμβάνουν την πάγια ρύθμιση, τον εξωδικαστικό μηχανισμό, αλλά και νέες ψηφιακές πρωτοβουλίες που αναμένονται εντός του 2026.

Συγκεκριμένα, μπορεί κανείς να αξιοποιήσει την πάγια ρύθμιση των 12 ή των 24 δόσεων για τακτικές οφειλές, όπως ΦΠΑ, Φόρος Εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ και έως 48 δόσεις για έκτακτες οφειλές που προκύπτουν από φόρους κληρονομιάς ή μετά από φορολογικό έλεγχο. Σημειώνεται ότι στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων επιβάλλεται επιτόκιο 4,34% και στις 24 δόσεις επιτόκιο 5,84%. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών της ΑΑΔΕ προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι εύκολη και απλή.

Η «θηλιά»

Με τη νέα ρύθμιση που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών όλα ανεξαιρέτως τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί πριν από χρόνια θα μπορούν να αποπληρωθούν σε 48 δόσεις με αυστηρά κριτήρια και δικλίδες ασφαλείας ώστε να μην εξελιχθεί και αυτή η ρύθμιση σε φιάσκο, όπως έχει γίνει πολλές φορές με όλες τις προηγούμενες.

Αξίζει να τονιστεί ότι πρόσφατα ο πρόεδρος τους Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος, αναφέρθηκε στα ληξιπρόθεσμα χρέη ότι αποτελούν «θηλιά» για τις επιχειρήσεις (μικρές ή μεγάλες) και ότι οι 24 δόσεις δεν διευκολύνουν στην αποπληρωμή των χρεών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και άλλους φορείς.

«Σε μία περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις έχουν την ανάγκη της συνέχισης της αναπτυξιακής τους τροχιάς, θεωρούμε ότι η δυνατότητα της ρύθμισης των οφειλών σε 120 δόσεις αποτελεί τη μόνη ενδεικνυόμενη λύση» είπε για να προτείνει ακόμη και τη δυνατότητα η ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις να είναι πάγια.

Ουσιαστικά ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ μεταφέρει την αγωνία που εισπράττει ο ίδιος από τον επιχειρηματικό κόσμο για τη «θηλιά», όπως τη χαρακτήρισε, των χρεών και ζητάει ουσιαστικά να δοθεί μία ευκαιρία σε όλους όσοι χρωστούν να καλύψουν μέσα σε βάθος κάποιων ετών τις οφειλές τους προς το κράτος.

112,5 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα

Οι 1,6 εκατ. κατασχέσεις δεν έφεραν τα προσδοκώμενα

Η Εφορία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση το όπλο των κατασχέσεων, όμως, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, όσα ληξιπρόθεσμα χρέη και αν εισπράξει μέσω αυτής της διαδικασίας, τελικά αυτά εξακολουθούν να αυξάνονται.

Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της ΑΑΔΕ αφορούν τον Οκτώβριο του 2025 και προκύπτουν τα εξής:

Συνολικά 3.896.032 φυσικά και νομικά πρόσωπα οφείλουν συνολικά (χωρίς τις προσαυξήσεις) 112,5 δισ. ευρώ. Τα χρέη αυτά αφορούν κυρίως απλήρωτους φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, φόρους στην περιουσία, τέλη και πρόστιμα. Μόνο το 10μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν στα 7,26 δισ. ευρώ.

Ωστόσο στο μεσοδιάστημα εισπράττονται είτε μέσω των κατασχέσεων είτε οικειοθελώς σημαντικά ποσά και έτσι τα ληξιπρόθεσμα χρέη ναι μεν αυξάνονται, αλλά όχι με θεαματικούς ρυθμούς.

Στα παραπάνω χρέη δεν έχουν προστεθεί και τα 50,2 δισ. ευρώ που είναι οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και βαρύνουν κυρίως επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με αυξητική, μάλιστα, πορεία.

Ενα άλλο στοιχείο που δείχνει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει είναι ότι από τα 112,5 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμα χρέη το κράτος εκτιμά επισήμως ότι εισπράξιμα είναι τα 85 δισ. ευρώ και 27,3 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης. Οταν όμως κάποιος συνομιλεί με αρμόδιους παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, προκύπτει αυτό που λίγο έως πολύ γνωρίζουμε όλοι. Οτι δηλαδή τα πραγματικά εισπράξιμα είναι έως 30 δισ. ευρώ και τα υπόλοιπα η Εφορία είτε δεν θα τα εισπράξει ποτέ, είτε θα περιμένει πολλά χρόνια να λάβει ελάχιστο ποσοστό αυτών.

Αξίζει να τονιστεί ότι κάθε μήνα μαθαίνουμε επίσης πόσοι πολίτες έχουν υποστεί το μέτρο της κατάσχεσης προκειμένου το κράτος να εισπράξει τα οφειλόμενα αλλά και πόσοι είναι στην «ουρά». Συγκεκριμένα, υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης βρίσκονται 1.636.279 οφειλέτες, ενώ ο αριθμός των οφειλετών στους οποίους δύναται να ληφθούν τα εν λόγω μέτρα ανέρχεται σε 2.317.581.