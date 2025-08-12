Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκου Πιερρακάκη, παρατείνεται έως τον Αύγουστο του 2027 το «πάγωμα» των επιτοκίων που επιβαρύνουν τις ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές προς την εφορία. Αυτό σημαίνει ότι για τουλάχιστον δύο ακόμα χρόνια οι περίπου 4,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι που χρωστούν συνολικά 108 δισεκατομμύρια ευρώ δεν θα αντιμετωπίσουν αύξηση των τόκων καθυστέρησης.

Από το 2014 η νομοθεσία ορίζει ότι ο καθυστερημένος φορολογούμενος επιβαρύνεται με τόκο 8,51%, συν επιτόκιο της Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Το τρέχον επιτόκιο της ΕΚΤ είναι 2%, που σημαίνει ότι, κανονικά, το επιτόκιο καθυστέρησης θα έπρεπε να είναι 10,51% ετησίως. Ωστόσο, η νέα απόφαση ορίζει ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2027 δεν θα λαμβάνεται υπόψη το τρέχον επιτόκιο, αλλά το πολύ χαμηλότερο της 1ης Ιανουαρίου 2014, που ήταν 0,25%. Έτσι, το επιτόκιο «κλειδώνει» στο 8,76% ετησίως ή 0,73% το μήνα, αντί για το υψηλότερο 10,51% που θα ίσχυε χωρίς το «πάγωμα».

Η απόφαση αυτή ισχύει επίσης και για τις επιστροφές φόρων που καθυστερούν: το δημόσιο θα πληρώνει τόκο 6% ετησίως (0,50% ανά μήνα) για επιστροφές που εκκρεμούν πάνω από 90 ημέρες, με βάση επίσης το παλιό χαμηλό επιτόκιο της ΕΚΤ αντί του τρέχοντος υψηλότερου 2%.

Παράλληλα, διατηρείται αμετάβλητο έως τις 31 Μαρτίου 2026 και το επιτόκιο για τις πάγιες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, διασφαλίζοντας ότι το κόστος εξυπηρέτησης χρεών με δόσεις δεν θα αυξηθεί στην παρούσα περίοδο. Συγκεκριμένα:

Επιτόκιο 4,34% για ρυθμίσεις έως 12 δόσεις

Επιτόκιο 5,84% για ρυθμίσεις πάνω από 12 δόσεις

Επιπλέον, για όσους έχουν χάσει προηγούμενη ρύθμιση και επιθυμούν να υπαχθούν ξανά, τα επιτόκια είναι λίγο υψηλότερα: 5,84% για έως 12 δόσεις και 7,34% για πάνω από 12 δόσεις.