Σβήνουν και ξαναγράφουν στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης το πακέτο μέτρων, που αναμένεται από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρωθυπουργός έχοντας στη φαρέτρα του πάνω από 1,5 δισ. ευρώ θα εστιάσει το αφήγημά του στην τόνωση της μεσαίας τάξης, σε παρεμβάσεις στη στεγαστική κρίση, αλλά και στοχευμένα μέτρα στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, χωρίς να αποκλείεται και η εξαγγελία ενός «μέτρου, έκπληξη».

Επιδίωξη είναι είναι να αποτελούν μόνιμα μέτρα, και όχι παρεμβάσεις επιδοματικού χαρακτήρα, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο να συμπεριληφθούν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού κατατίθεται στις 6 Οκτωβρίου.

Τα προσωρινά στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού (Ιανουάριο–Ιούνιο 2025) δείχνουν υπεραπόδοση εσόδων κατά 2,3 δισ. ευρώ και εξοικονόμηση δαπανών ύψους 1,9 δισ. ευρώ. Σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το πρωτογενές αποτέλεσμα υπερέβη τον στόχο κατά 788 εκατ. ευρώ. Ο συνδυασμός των καλών επιδόσεων στον προϋπολογισμό με την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής (ύψους 500 εκατ.) δημιουργεί ένα δημοσιονομικό περιθώριο άνω του 1,5 δισ. ευρώ για το πακέτο της ΔΕΘ, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται τα τελικό ποσό να φτάσει τα 2 δισ. ευρώ.

Οι διαβουλεύσεις με την Κομισιόν

Αρμόδια στελέχη εκτιμούν ότι στις διαβουλεύσεις με την Κομισιόν για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και τις προβλέψεις για το Προσχέδιο Προϋπολογισμού του 2026 ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί να διευρυνθεί. Προκειμένου να γίνει αυτό, θα πρέπει είτε οι πραγματοποιημένες δαπάνες να είναι τελικά μικρότερες των αρχικών εκτιμήσεων είτε τα φορολογικά έσοδα να αυξάνονται με μεγαλύτερη ένταση λόγω διαρθρωτικών μέτρων. Κι εδώ ποντάρει η κυβέρνηση, για μεγαλύτερο «πακέτο» ελαφρύνσεων.

Το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη καταρτίσει τη λίστα με τα μέτρα τα οποία θα βρεθούν στο τραπέζι των κυβερνητικών συσκέψεων αμέσως μετά την ανάπαυλα των θερινών διακοπών, για να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις λίγα 24ωρα προτού ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανηφορίσει προς τη συμπρωτεύουσα.

Στο κυβερνητικό «καλάθι» αναμένεται να χωρέσουν μειώσεις άμεσων φόρων με αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, «κούρεμα» τεκμηρίων, αλλά και κίνητρα και ενδεχομένως αντικίνητρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με στόχο να πέσουν στην αγορά κλειστές κατοικίες.

Τα μέτρα

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται περιλαμβάνονται:

1. Αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων με στόχο την ελάφρυνση των φορολογουμένων που ανήκουν στη λεγόμενη μεσαία τάξη. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται:

Προσθήκη ενός ενδιάμεσου συντελεστή στο κλιμάκιο εισοδήματος από τα 10.001 ευρώ μέχρι και τα 20.000 ευρώ, τα οποία σήμερα φορολογούνται με συντελεστή 22%.

Αύξηση του εισοδήματος πάνω από το οποίο θα εφαρμόζεται ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής. Σήμερα ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής 44% επιβάλλεται στο τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ. Μπορεί ο ανώτατος συντελεστής (44%) να μην είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, όμως ενεργοποιείται από πολύ χαμηλά επίπεδα, τουλάχιστον αναλογικά με τον μέσο μισθό.

2. Νέα φορομπόνους για οικογένειες με παιδιά, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη των οικογενειών μέσω φοροαπαλλαγών. Μεταξύ άλλων εξετάζεται η αναπροσαρμογή του αφορολογήτου ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, ενώ στο τραπέζι έχουν βρεθεί εναλλακτικές προτάσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «ανάχωμα» στις πολλαπλές πιέσεις που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, από πληθωρισμό, στεγαστικό κόστος, αλλά και την ίδια τη δομή του φορολογικού συστήματος.

3. Κούρεμα των τεκμηρίων διαβίωσης.

4. Νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

5. Στοχευμένες διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

6. Παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους, με «ψαλίδι» ή ακόμα και με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

7. Εισοδηματικές ενισχύσεις στα Σώματα Ασφαλείας.

Μέτρα για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Μέτρα για αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Μετά το μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου κάθε χρόνο σε ενοικιαστές και την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών από το 2026 σχεδιάζεται η μείωση των φόρων για τους φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα από ενοίκια με την εφαρμογή ενός ενδιάμεσου συντελεστή φορολόγησης στο κλιμάκιο του εισοδήματος από τα 12.000 ευρώ έως τα 35.000 ευρώ. Σήμερα, το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ με συντελεστές:

15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος

35% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ

45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι τον Σεπτέμβριο αναμένεται να υπάρξει μια ρύθμιση για την ελάφρυνση του κόστους όσων έχουν δανειστεί σε ελβετικό φράγκο. Τα πιθανά σενάρια, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και τις τράπεζες, λαμβάνουν υπόψη όλες τις παραμέτρους (ισοτιμία, τιτλοποιήσεις, πρόγραμμα «Ηρακλής», δάνεια που ήδη εξυπηρετούνται ή έχουν μετατραπεί σε ευρώ), προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέουσα ισορροπία.

Στόχος είναι να υπάρξει η καλύτερη το δυνατόν ρύθμιση, η οποία δεν θα «χτυπάει» στις τιτλοποιήσεις και τον «Ηρακλή». Με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «πρέπει πάντοτε να διασφαλίζεται και το πρόγραμμα “Ηρακλής” για τα “κόκκινα δάνεια”».

Το στοίχημα της ΔΕΘ

Το ερώτημα που τίθεται, λίγες εβδομάδες πριν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης από τη ΔΕΘ, είναι όχι τι θα κοστίσουν τα μέτρα, αλλά πού θα επενδυθεί το δημόσιο χρήμα. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι γενικές φοροελαφρύνσεις ή επιδοτήσεις στην κατανάλωση. Δεν μπορεί να είναι ακόμη ένα «πακέτο» χωρίς συγκεκριμένο κέντρο βάρους, ειδική στόχευση και κυρίως αναπτυξιακό σχέδιο.

Η συγκυρία απαιτεί έναν νέο σχεδιασμό αναπτυξιακής κατεύθυνσης, που θα περιλαμβάνει αλλαγές στη φορολογία, θα διευκολύνει τις παραγωγικές επενδύσεις, θα προβλέπει κίνητρα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, θα βελτιώνει τους όρους εργασίας, θα στηρίζει τις επενδύσεις σε υποδομές, θα επενδύει στην καινοτομία και βέβαια θα επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό.

