Σε «πέμπτο μήνα» του καλοκαιριού(!) εξελίσσεται ο Οκτώβριος, με τις προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις για την Ελλάδα να ξεπερνούν τα 3 εκατ., δίνοντας τον τόνο για την ουσιαστική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ο φετινός Οκτώβριος αναδεικνύεται σε «γέφυρα» ανάμεσα στη θερινή και τη χειμερινή τουριστική περίοδο, ενώ πρωταγωνιστές στις κρατήσεις από το εξωτερικό για ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς είναι οι Γερμανοί και οι Βρετανοί.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα αυξημένο είναι και το ενδιαφέρον των ελλήνων ταξιδιωτών για τους δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς της χώρας για το… 5ήμερο της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, που αποτελεί σταθερά το ορόσημο εκκίνησης της χειμερινής σεζόν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Airdata Tracker του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις για την Ελλάδα από το εξωτερικό φτάνουν τις 3.057.623, σημειώνοντας αύξηση 5,5%, έναντι του Οκτωβρίου του 2024. Αντιστοιχούν δε στο 10,7% του συνολικού μεριδίου των προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων κατά τη φετινή περίοδο Μαρτίου – Οκτωβρίου 2025!

Οι ξένοι ταξιδιώτες δίνουν το «παρών» κυρίως σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς της χώρας, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως και η Κέρκυρα, όπου η σεζόν δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, καθώς οι τελευταίες πτήσεις τσάρτερ έχουν προγραμματιστεί για τα μέσα Νοεμβρίου.

Γερμανία – Βρετανία

Στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι δύο βασικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό, η γερμανική και η βρετανική, με τον μεγαλύτερο όγκο σε προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις τον φετινό Οκτώβριο να καταγράφεται από τη Γερμανία, με 674.574 θέσεις, αυξημένες κατά 3,4% σε σχέση με πέρυσι.

Από το Ηνωμένο Βασίλειο, για τον Οκτώβριο έχουν προγραμματιστεί 583.148 αεροπορικές θέσεις, μειωμένες κατά 1,2% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024, αποτελώντας, μάλιστα, τη μοναδική από τις μεγάλες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό που καταγράφει αρνητικό πρόσημο.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ισραηλινή αγορά, με 187.498 αεροπορικές θέσεις, κάνοντας τη μεγάλη διαφορά, καθώς τα στοιχεία αυτά δηλώνουν άνοδο κατά περίπου 40%, έναντι του Οκτωβρίου του 2024. Οι Ισραηλινοί συνεχίζουν να δίνουν αξία στις διακοπές τους και να πραγματοποιούν ταξίδια αναψυχής, μετά την κατάπαυση του πυρός, με την Ελλάδα να αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό και φέτος.

Ακολουθεί στην τέταρτη θέση η ιταλική αγορά, με 185.027 προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις, αυξημένες κατά 5,7%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η γαλλική αγορά, με 184.627 θέσεις, αυξημένες κατά 6,1% σε σχέση με πέρυσι.

Από τις δυναμικές αγορές του Οκτωβρίου για τον εισερχόμενο τουρισμό, φέτος ξεχωρίζει η Κίνα με 13.684 θέσεις, αυξημένες κατά 44% έναντι του περσινού Οκτωβρίου, ενώ δυναμική παραμένει και η αμερικανική αγορά με 68.785 θέσεις, αυξημένες κατά 8,1%.

Στο εσωτερικό

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της χώρας και στους ορεινούς προορισμούς, μεγάλη είναι η ζήτηση από έλληνες εκδρομείς που σχεδιάζουν να αποδράσουν εκμεταλλευόμενοι την αργία της 28ης Οκτωβρίου.

Το γεγονός ότι φέτος η αργία της 28ης Οκτωβρίου «πέφτει» Τρίτη, δίνει τη δυνατότητα σε αρκετούς να επιμηκύνουν την απόδρασή τους πέραν του Σαββατοκύριακου και να επωφεληθούν του… πενθημέρου που σχηματίζεται, εάν η Δευτέρα χρησιμοποιηθεί ως ημέρα αδείας.

Οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία και καταλύματα τύπου Airbnb για την 28η Οκτωβρίου ανεβάζουν σταδιακά ταχύτητα, με τις πληρότητες να διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα. Πάντως, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής θα έχουν και φέτος την τιμητική τους, με τους ορεινούς προορισμούς σε Πελοπόννησο και Ηπειρο να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των ελλήνων ταξιδιωτών για την πρώτη εξόρμηση του φθινοπώρου. Σε γενικές γραμμές η ζήτηση κινείται στα περσινά επίπεδα και με βάση τις εκτιμήσεις δεν θα είναι λίγοι οι προορισμοί που θα σημειώσουν το απόλυτο 100% σε επίπεδο πληρότητας καταλυμάτων.

Ζήτηση για τα χωριά

Ειδικότερα, μεγάλη ζήτηση καταγράφεται ήδη για τα χωριά της Ηπείρου, το Πήλιο, τον Βόλο, την Πιερία, τα Καλάβρυτα και την Καλαμάτα, με τους Ελληνες που επιλέγουν οργανωμένα πακέτα να προτιμούν κατά βάση εκείνα των 4 ή των 5 ημερών. Το κόστος των οργανωμένων πακέτων ξεκινά από τα 200 ευρώ για τρεις διανυκτερεύσεις και φτάνει μέχρι και τα 400 ευρώ για τέσσερις διανυκτερεύσεις κατ’ άτομο.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένα τριήμερο ταξίδι στο Καρπενήσι κοστίζει 248 ευρώ το άτομο, μια τετραήμερη απόδραση ανέρχεται στα 284 ευρώ, ενώ ένα τριήμερο ταξίδι στην Αρκαδία κοστίζει 345 ευρώ ανά άτομο. Αντίστοιχα, τα οργανωμένα προγράμματα ξεκινούν από 180 ευρώ για ένα τριήμερο ταξίδι στη Μάνη και φτάνουν έως τα 320 ευρώ για μια τετραήμερη απόδραση στο Καϊμακτσαλάν. Οργανωμένα πακέτα διατίθενται και για νησιωτικούς προορισμούς, με ένα τετραήμερο ταξίδι στη Λευκάδα να κοστίζει 295 ευρώ/άτομο.

Κλείνουν για Χριστούγεννα!

Σε ό,τι αφορά τους έλληνες ταξιδιώτες, πέραν των αναμενόμενων κρατήσεων για την 28η Οκτωβρίου, πρόωρη κινητικότητα καταγράφεται και για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με εκπροσώπους των ταξιδιωτικών γραφείων, αρκετοί είναι εκείνοι που ξεκίνησαν ήδη την αναζήτηση προορισμών για τα Χριστούγεννα, κυρίως στο εξωτερικό. Μεγάλη ζήτηση καταγράφεται για τις ΗΠΑ και το Ντουμπάι, ενώ ισχυρή είναι η τάση για ταξίδια στη Λαπωνία και στο χωριό του Αϊ-Βασίλη.

Επίσης, αυξημένο είναι το ενδιαφέρον και για τις χώρες της Σκανδιναβικής Χερσονήσου, ενώ ακολουθούν σε δημοτικότητα η Αυστρία και η Ελβετία. Πιο περιορισμένη είναι μέχρι στιγμής η ζήτηση για άλλοτε παραδοσιακούς χριστουγεννιάτικους προορισμούς των Ελλήνων, όπως η Πράγα, η Βιέννη και η Βουδαπέστη.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, ένα ταξίδι 6 ημερών στη Λαπωνία και στο Ελσίνκι διαμορφώνεται στα 2.630 ευρώ, μια εξαήμερη απόδραση σε Ελβετία-Γαλλία-Γερμανία ανέρχεται στα 1.050 ευρώ, ενώ το κόστος για ένα ταξίδι 4 ημερών στην Πράγα διαμορφώνεται στα 795 ευρώ.

Βιώσιμο μοντέλο

Σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού, φέτος η Ελλάδα κάνει τα πρώτα ουσιαστικά βήματα στην κατεύθυνση του πιο βιώσιμου τουριστικού μοντέλου, με την παράταση της τουριστικής σεζόν εντός του φθινοπώρου να ενισχύει τα έσοδα, να μειώνει τους πιέσεις του υπερτουρισμού και να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες.

Πάντως, τα ταξίδια του φθινοπώρου κερδίζουν έδαφος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου να έχουν εξελιχθεί σε καταλύτες αλλαγών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2024, το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου συνεισέφερε το 27% των συνολικών εισπράξεων του ελληνικού τουρισμού (5,76 δισ. ευρώ), έναντι 24% το 2019 και 25% το 2023. Ακόμη και ο Νοέμβριος κατέγραψε πέρυσι άνοδο 44,7% στις εισπράξεις, με τους αμερικανούς ταξιδιώτες να σημειώνουν εντυπωσιακή αύξηση.