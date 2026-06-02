Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο με το θάνατο του 34χρονου, Μάριου Οικονόμου, ο οποίος κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, χθες, Δευτέρα 1 Ιουνίου, έπειτα από τροχαίο, ενώ οι τοπικές αρχές έδωσαν εντολή για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Η κηδεία του ποδοσφαιριστή θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, στις 17:00.

Γιατί θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή;

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost, στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 34χρονο Μάριο Οικονόμου, προχωρούν οι αρχές στα Γιάννενα.

Η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί, πιθανότατα σήμερα, Δευτέρα, προκειμένου να αποτυπωθούν με τον πλέον επίσημο και επιστημονικό τρόπο τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο 34χρονος κατά τη σύγκρουση έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Την ίδια ώρα, η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος. Στο ατύχημα είχε εμπλακεί ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 63χρονος, ο οποίος έχει ήδη δώσει κατάθεση στις αρχές. Οι έρευνες της αστυνομίας στρέφονται και στον εντοπισμό επιπλέον αυτόπτων μαρτύρων που ενδεχομένως να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι τόσο το αυτοκίνητο όσο και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου έχουν μεταφερθεί σε ειδικό χώρο της Αστυνομίας ώστε να είναι στην διάθεση πραγματογνωμόνων.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή της, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή που ξεπερνά τα όρια του συλλόγου και αγγίζει την οικογένειά του.

«Με λύπη καρδιάς και ψυχής, προ ολίγου μάθαμε για το θλιβερό γεγονός ότι ο Οικονόμου Μάριος έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Δύσκολες στιγμές που τα λόγια δεν αναδεικνύουν για την ΑΕΚ, αλλά πολύ περισσότερο για την οικογένειά του, την έκταση που έχει η απώλεια του.

Η πορεία του στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και οι “μάχες” που έδωσε μιλούν από μόνες τους, καθώς και το μοναδικό ήθος που επέδειξε ο νέος σε ηλικία αυτός αθλητής, που έχασε τη ζωή του “33 ετών” και μάλιστα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.

Ευχόμαστε κουράγιο και ψυχικές δυνάμεις στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Θα τον θυμούνται όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ…

Όσον αφορά τη σημειολογική γιορτή σήμερα και ώρα 21.00 ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, που έχει οργανωθεί σε στενό κύκλο στο γήπεδό μας την “Αγιά Σοφιά”, σε ένδειξη τιμής για τη νεολαία μας και τη νέα σελίδα που άνοιξε για το ποδόσφαιρο και όλο τον Ελληνικό αθλητισμό, αναβάλλεται για τις επόμενες ημέρες, οπότε θα βγει και η σχετική ανακοίνωση.

Τιμώντας αυτή την σπουδαία μέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος, μέλη της Διοίκησης και Σύμβολα της Ομάδας Μας, θα πάμε στην “Αγιά Σοφι” και θα ανάψουμε τη Φλόγα…», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.