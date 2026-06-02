Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο γραμματέας του ΠαΣοΚ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, επέστρεψε από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχε μεταβεί το Σάββατο, προκειμένου να πραγματοποιήσει επαφές με συγκεκριμένα στελέχη, που επιθυμούν να ενισχύσουν με την παρουσία τους το ψηφοδέλτιο του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή είναι η τέταρτη φορά που ο γραμματέας του ΠαΣοΚ επισκέπτεται τη Μητρόπολη της Βορείου Ελλάδος, από το συνέδριο και μετά. Κίνηση που αποτελεί δηλωτικό στοιχείο της σημασίας που δίνουν στη Χαριλάου Τρικούπη, να καλυφθούν άμεσα τα κενά που υπάρχουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος και το ΠαΣοΚ να εμφανιστεί έτοιμο σε ποσοστό 70%, αρχές Ιουλίου.

Ο στόχος άλλωστε έχει διακηρυχθεί και είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να είναι ένα ψηφοδέλτιο που θα δείχνει τη σχέση του ΠαΣοΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. «Να είναι ένα ψηφοδέλτιο ενός ώριμου, θεσμικού, σοβαρού κόμματος», σημειώνει ο Ι. Βαρδακαστάνης και εξηγεί πως «μιλάμε με ανθρώπους που έχουν δείξει ένα ενδιαφέρον, έχουμε μιλήσει στη Θεσσαλονίκη με πάνω από 30 άτομα μέχρι στιγμής»

Αυτοί που φεύγουν

Το μεγάλο αυτό ενδιαφέρον αποτελεί μία θετική εξέλιξη για τη Χαριλάου Τρικούπη, που βλέπει πως τα τρία πρώτα ονόματα του προηγούμενου ψηφοδελτίου στην Ά Θεσσαλονίκης, δε θα συμμετάσχουν με το ΠαΣοΚ στις επόμενες εκλογές. Ο Χάρης Καστανίδης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος μετά και τις τελευταίες καταστατικές αλλαγές, που πέρασαν στο συνέδριο του κόμματος. Ο Αντώνης Σαουλίδης εντάχθηκε πλέον στον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ και ο Γιάννης Μαγκριώτης έχει δηλώσει πως δε θέλει να είναι υποψήφιος, με κομματικούς παράγοντες ωστόσο, να είναι διατεθειμένοι να του ασκήσουν πίεση, προκειμένου να τον μεταπείσουν.

Αυτοί που μένουν

Από εκεί και πέρα, η δερματολόγος Πέννυ Δαλαμπούρα, που τερμάτισε τέταρτη, δηλώνει στους κύκλους της πως πιστεύει στην πορεία του ΠαΣοΚ και πάρα τις φορτωμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, επιθυμεί να διεκδικήσει ξανά τον σταυρό προτίμησης των συμπολιτών της. Ενώ ο πέμπτος, Πέτρος Λεκάκης, που είναι πρώην πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, σαν αυτοδιοικητικός έχει το προφίλ που επιθυμούν στη Χαρίλαου Τρικούπη και όλα δείχνουν πως θα είναι υποψήφιος ξανά.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Αυτοί που έρχονται

Κάπου εκεί όμως σταματούν τα ονόματα του παρελθόντος και ξεκινούν τα ερωτήματα για το μέλλον του ψηφοδελτίου. Η Ράνια Θρασκιά και ο Πέτρος Παππάς είναι οι επόμενοι δύο σίγουροι υποψήφιοι της Ά Θεσσαλονίκης, με τον δεύτερο να έχει ως συνεργάτη του στο γραφείο του την Ελένη Χριστιά, που ήταν υποψήφια και τερμάτισε έκτη στις προηγούμενες εκλογές. «Άρα, μείον ακόμη ένα άτομο από το ψηφοδέλτιο», όπως σημειώνει υψηλόβαθμο στέλεχος της περιοχής.

Τα κενά αυτά όμως φαίνεται πως καλύπτονται. Ο Ιωάννης Βαρδακάστανης, σύμφωνα με πληροφορίες, πήρε το Σάββατο δύο μεγάλα «ΝΑΙ» στις κατ΄ ιδίαν συναντήσεις που πραγματοποίησε. Το ένα είναι από τον Ευρυβιάδη Ελευθεριάδη, που είναι πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής και το άλλο από τον Λευτέρη Τζιόλα, που είναι πρώην υφυπουργός.

Σίγουροι πρέπει να θεωρούνται επίσης ο υποψήφιος περιφερειάρχης Χρήστος Παπαστέργιου, που είναι ακτινολόγος, Επιμελητής Α’ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπως και ο νομικός Αργύρης Αργυριάδης, που έχει αρκετά έντονη δημόσια δραστηριότητα με τηλεοπτικές παρεμβάσεις και πυκνή αρθρογραφία. Στους σίγουρους συγκαταλέγεται και ο Μιχάλης Πάππου που μεταφέρεται, καθώς στο παρελθόν ήταν υποψήφιος στη Β΄ Θεσσαλονίκης.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν συζητήσεις για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο της Ά Θεσσαλονίκης και του καθηγητή Ιατρικής του ΑΠΘ Στέφανου Τριαρίδη.

Παράλληλα, στη Χαριλάου Τρικούπη προσανατολίζονται να εντάξουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος πρόσωπα αναγνωρίσιμα στην τοπική κοινωνία, με κοινωνική προσφορά, που προέρχονται από τον χώρο της αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, κομματικοί παράγοντες πιστεύουν πως θα αναζητηθεί πρόσωπο από τον Δήμο Νεάπολης – Συκεών, που είναι για δεκαετίες πράσινος. Κάτι όμως που απαιτεί συνεννόηση με τον αιώνιο δήμαρχο της πόλης Σίμο Δανιηλίδη. Ενώ πολλοί πιστεύουν πως θα είναι ξανά υποψήφια η αντιδήμαρχος με τον Στέλιο Αγγελούδη, Δήμητρα Αγκαθίδου, αλλά και η Νάνσυ Παπαδάτου, που προέρχεται από τις δυτικές περιοχές. Την ίδια ώρα, κομματικοί αξιωματούχοι πιστεύουν πως θα γίνει κρούση και στη Χριστίνα Φωροπούλου, που έχει διατελέσει στο παρελθόν και αντιδήμαρχος Καλαμαριάς.

Προχωρά η διεύρυνση

Όσο όμως ο γραμματέας του κόμματος πραγματοποιεί ταξίδια και καλύπτει κενά, που επεξεργάζεται στη συνέχεια η επιτροπή ψηφοδελτίων, η επιτροπή διεύρυνσης συνεχίζει τη δική της δουλειά. Ο επικεφαλής της, Κώστας Σκανδαλίδης, δείχνει πως ενεργοποιεί όλα τα δίκτυα του κόμματος και ετοιμάζει εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, ανάλογη με αυτή για την τοπική αυτοδιοίκηση, που συνδιοργανώθηκε από τον αντίστοιχο τομέα. Από την εκδήλωση αυτή της Θεσσαλονίκης θα ανακοινώσει και νέα ονόματα που θα προσχωρήσουν στο ΠαΣοΚ.