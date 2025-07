Να και μια pop diva που ιδρώνει όπως κάθε ανθρωπος και δεν ντρέπεται καθόλου για αυτό. Η Kylie Minogue χθες στην Πλατεία Νερού δεν έδωσε απλώς μια συναυλία αντάξια της διαδρομής της ούτε απέδειξε γιατί βρίσκεται στη δεύτερη καλύτερη -και οπωσδήποτε πιο ώριμη- φάση της καριέρας της.

Χωρίς να χάσει ίχνος από τη λάμψη ή το κέφι της και έχοντας πλήρη αυτοπεποίθηση για το star quality της, αφέθηκε μαζί μας, ταυτίστηκε μαζί μας και με απόλυτη φυσικότητα, γενναιοδωρία και ειλικρίνεια μάς επέτρεψε να τη δούμε όχι μόνο ως μια pop persona που πρέπει να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες μιας τέτοιας παραγωγής, αλλά ως κάτι πολύ πιο κοντινό σε εμάς: μια καλλιτέχνιδα που επειδή ακριβώς γνωρίζει τις απαιτήσεις της παραγωγής βασανίζεται από την αφόρητη ζέστη.

Η ιδρωμένη Kylie

Το κλίμα της Αθήνας τη βρήκε κάπως απροετοίμαστη -κι ας είχε παίξει τις προηγούμενες 4 μέρες σε Λισαβόνα και Σεβίλη. Λαχάνιαζε και ξεφυσούσε. Η αναφορά στη ζέστη ήταν από τα πρώτα πράγματα που είπε στη διάρκεια της συναυλίας («Όσο κι να προσπαθώ να το παίξω κουλ, η αλήθεια είναι ότι σκάω»). Έκανε πλάκα με ακατάλληλα για τέτοια ζέστη ρούχα της και μοιράστηκε με αυτοσαρκασμό τη σκέψη της να επιστρέψει στα κοντά σορτς και τα t-shirt (αναφορά στο θρυλικό πια outfit του video clip του «Spinning around») . Είχε μόνιμα κοντά της ένα παγούρι με νερό για να πίνει στις παύσεις.

Και όταν κάποια στιγμή κάθισε με την ολόσωμη κόκκινη φόρμα της (ένα από επτά-οκτώ outift που φόρεσε χθες) για την ακουστική εκτέλεση του «Say Something» -και πριν περάσει στο πιο δυναμικό και απαιτητικό κομμάτι του live- έβλεπες πόσο καταπονημένη ήταν (η κλιματική κρίση αναπόφευκτα θα φέρει επιπλέον εργατώρες στους στυλίστες οι οποίοι θα πρέπει να έχουν εναλλακτικές για συναυλίες που με τέτοια ζέστη).

Νόμιζες ότι θα «μασούσε», αλλά σε εκείνη ακριβώς τη στιγμή γύρισε το κουμπί και όταν επέστρεψε στη σκηνή μετά από δύο λεπτά έδωσε όλο της το είναι για να περάσει εκείνη καλά, αλλά και εμείς καλύτερα. Ήταν από τις σπάνιες βραδιές που νιώθεις ότι ένας καλλιτέχνης ευχαριστιέται μια εμφάνιση το ίδιο με τους θεατές -η Minogue μπορεί να τη χάρηκε περισσότερο και περισσότερο από εμάς.

Η χημεία με τον κόσμο

Πάντα «it takes two to tango» και χθες κοινό και Kylie βρήκαμε μια χημεία καταλυτική. Πήγαμε όλο το δρόμο μέχρι τέλους, μέχρι ο ιδρώτας να μη ενοχλεί πια, μέχρι κάθε προσπάθεια για λίγη δροσιά να είναι τελείως μάταιη, μέχρι εκείνο το σημείο χαράς που μόνο μια καλή pop συναυλία μπορεί να σου προσφέρει.

Η αγάπη του κόσμου για την Kylie είναι δεδομένη. Πρώτα και κύρια από τα queer άτομα που βλέπουν στο πρόσωπό και στα τραγούδια της μερικά από τα πιο απελευθερωτικά τους βιώματα. Τα πρώτα φιλιά ανάμεσα σε gay αγόρια δόθηκαν ήδη από το δεύτερο κομμάτι του setlist («It’s in your Eyes») ενώ στο «All the Lovers» ανέμισαν δεκάδες rainbow flags.

Δεν ήταν όμως μόνο η queer κοινότητα που διασκέδασε χθες: από τους 40άρηδες millennials που έβλεπαν ένα celebrity crush της εφηβείας τους και τις cis straight γυναίκες που την κοιτούσαν με θαυμασμό μέχρι τους πιο «εκλεπτυσμένους» που την «προτιμούσαν» όταν συνεργαζόταν με τον Cave και κυκλοφορούσε το «Impossible Princess», όλοι έμειναν ικανοποιημένοι από το setlist που διέτρεξε όλες τις δεκαετίες και τις περιόδους της Αυστραλής σταρ -πόσο σημαντικό να αποδέχεσαι όσα έχεις κάνει στη διαδρομή σου και να τα αγαπάς εξίσου.

Τα πολλά highlights της βραδιάς της Kylie

Κι αφού είπαμε για τον Cave, η ακαπέλα εκτέλεση του «Where the wild roses grow» ήταν γεμάτη αμεσότητα και η αφιέρωσή της στην τυχερή «Constantina» της πρώτης σειράς -με ένα μαγικό τρόπο τραγουδούσε μόνο για την Κωνσταντίνα αλλά ταυτόχρονα και για όλους εμας- συγκαταλέγεται αναμφίβολα στις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς, που δεν είχε και λίγες.

Ανάμεσά τους η εκρηκτική μεταμόρφωση-«ξεγύμνωμα» στο Slow που με μια της κίνηση η Minogue το μετέτρεψε από μια αισθησιακή ωδή στη γυμνή σάρκα σε ένα party banger, η σχεδόν κινηματογραφική εκτέλεση του «Confide in Me», η στιγμή που αγκάλιασε το παρελθόν της μας πήρε από το χέρι εκεί όπου ξεκίνησαν όλα («Where it all begun» είπε) για να παίξει απενοχοποιημένα τη ροζ τσιχλόφουσκα του «Locomotion».

Και -φυσικά- το πιο διάσημο LA LA LA της ποπ μουσικής: το «Can’t get you out of my head». Εκεί η Kylie σίγουρα θα εισέπραξε διπλή και τριπλή όλη τη χαρά που σκόρπιζε για τις δύο προηγούμενες ώρες.

Η ακούραστη Kylie

Η Kylie Minogue ιδρώνει τη φανέλα, όχι μόνο κυριολεκτικά όπως χθες): 17 studio albums και 16 διεθνείς περιοδείες σε 37 χρόνια, χωρίς καν να υπολογίζουμε τις άλλες επιχειρηματικές της δραστηριότητες (ευχάριστη έκπληξη ότι το κρασί με το όνομα της ήταν διαθέσιμο στα μπαρ του Release Athens). Ζει μια «νέα ζωή» από το 2020 και μετά, όταν βρέθηκε στην εμπροσθοφυλακή της αναβιώσης της disco –η υπορβολή και η αναμελιά του συγκεκριμένου μουσικού είδους ήταν το απαραίτητο παράθυρο διαφυγής στα χρόνια της καραντίνας-, κάνει ξανά παγκόσμια hit και παρόλα αυτά δεν επαναπαύεται στις δάφνες της μα δουλεύει πολύ σκληρά.

Τι σημαίνει αυτό; Πολλές ώρες σε stage, studio και πλατό. Τι πραγματικά μπορεί να την εκπλήξει; Ελάχιστα πράγματα. Ο καύσωνας της Αθήνας ήταν ένα από αυτά.

Με τέτοια αφοσίωση, επαγγελματισμό, χαρά και αυθεντικότητα τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά. Τα 57 μοιάζουν λίγα για την Kylie -και είναι.