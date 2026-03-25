Το τελευταίο που χρειαζόταν η Ευρώπη στην παρούσα συγκυρία ήταν ένα σκάνδαλο κατασκοπείας στον πυρήνα των πολιτικών θεσμών της. Όμως, εν μέσω δύο πολέμων, τον έναν στα σύνορά της (Ουκρανία) και τον άλλον στο κατώφλι της (Μέση Ανατολή), το απέκτησε και αυτό μετά από τις καταγγελίες ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας βρισκόταν σε ανοιχτή γραμμή με τη Μόσχα και ενημέρωνε τον ρώσο ομόλογό του για το περιεχόμενο των συζητήσεων στα ευρωπαϊκά συμβούλια.

Η Βουδαπέστη σε «ανοιχτή γραμμή» με τη Μόσχα

Η υπόθεση δε σταματά εδώ. Όχι λόγω των διαψεύσεων από τη Βουδαπέστη, αλλά εξαιτίας καταγγελιών για παρόμοιες πρακτικές από φιλορώσους ακροδεξιούς πολιτικούς της Γερμανίας. Την ώρα που η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν κατηγορεί τις Βρυξέλλες και φιλελεύθερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για απόπειρα παρέμβασης στις βουλευτικές εκλογές, που θα γίνουν στην Ουγγαρία στις 12 Απριλίου, στο Βερολίνο φούντωσαν οι καταγγελίες εναντίον της ακροδεξιάς Εναλλακτικής Γερμανίας (AfD) ότι λειτουργεί ως ρωσική πέμπτη φάλαγγα.

AfD: Η «πέμπτη φάλαγγα» στο Βερολίνο

Δυο ημέρες μετά από το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Washington Post για τον ούγγρο υπουργό Εξωτερικών, ο ευρωπαϊκός ιστότοπος Politico ανέδειξε ένα νοσηρό κλίμα καχυποψίας στη Γερμανία, όπου η καθ΄ όλα νόμιμη πρόσβαση που έχουν οι βουλευτές της AfD σε εμπιστευτικές πληροφορίες για τις διαβουλεύσεις των γερμανών πολιτικών και διπλωματών, με τους ευρωπαίους ομολόγους τους, αποτελεί πηγή ανησυχίας για ενδεχόμενες «διαρροές» προς τη Ρωσία.

Η «κερκόπορτα» της βάσης δεδομένων EuDoX

Ευρωπαίοι διπλωμάτες και γερμανοί βουλευτές εντοπίζουν το πρόβλημα στη βάση δεδομένων EuDoX, που περιέχει χιλιάδες ευρωπαϊκούς φακέλους, και στην οποία έχουν πρόσβαση, εκ της θέσεως τους, όλοι οι γερμανοί βουλευτές, καθώς και οι στενοί συνεργάτες τους.

Στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων της γερμανικής βουλής έχει σημάνει συναγερμός. Ανώτερο στέλεχος των Χριστιανοδημοκρατών του καγκελαρίου Μερτς είπε ότι οι επαφές βουλευτών της AfD με τη ρωσική πρεσβεία, τα ταξίδια τους στη Μόσχα, η υιοθέτηση προπαγανδιστικών αφηγημάτων της Ρωσίας και οι απόπειρές τους να αποκτήσουν πληροφορίες ασφαλείας, μέσω της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, κρατούν ξάγρυπνους εκείνους που ενδιαφέρονται για την ασφάλεια της Γερμανίας. Μεγάλη ανησυχία για την ευρύτερη στάση της AfD, σε θέματα ευαίσθητων πληροφοριών, εξέφρασε επίσης ανώτερο στέλεχος των Σοσιαλδημοκρατών, ενώ βουλευτής των Πράσινων είπε ότι υπάρχουν δικαιολογημένες υποψίες πως η AfD διοχετεύει πληροφορίες στην Κίνα ή στη Ρωσία.

Συναγερμός και «άτυπο εμπάργκο» πληροφοριών

Αποφεύγοντας να κατονομάσουν πρόσωπα ή να καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία, εκείνοι που μίλησαν στο Politico ανέφεραν ότι, όπως και στην περίπτωση της Ουγγαρίας, λαμβάνονται μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προστασία του απορρήτου των διαβουλεύσεων. «Είτε λόγω του Όρμπαν, είτε εξαιτίας του γερμανικού συστήματος, δε μοιραζόμαστε ελεύθερα όλες τις πληροφορίες, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει όταν οι 27 κάθονται στο τραπέζι. Υπάρχει ο παράγοντας Ουγγαρία, υπάρχει και ο παράγοντας AfD», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας διπλωμάτης. Δεν υπάρχει εγγύηση πως όσα λέγονται στο Coreper (το συμβούλιο των 27 σε επίπεδο πρεσβευτών), δε θα πάνε κατευθείαν στη Ρωσία ή στην Κίνα, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι φόβοι για κατασκοπεία δεν τίθενται επίσημα και ανοιχτά, αλλά συζητούνται στους διαδρόμους, καθώς και στα περιθώρια των συνόδων, από όπου αποκλείονται εντέχνως οι «υπόπτοι», μέσω της συγκρότησης υποομάδων. Πέρυσι, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλακή για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας ένας συνεργάτης πρώην ευρωβουλευτή της Afd. Αρκετοί ακροδεξιοί πολιτικοί της Ευρώπης διατηρούν επαφές και με τις ΗΠΑ του Τραμπ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διενεργούν κατασκοπεία υπέρ τους. Οι καταγγελίες εναντίον της AfD, που διαψεύδονται από την ηγεσία της, δεν έχουν καταφέρει να ανακόψουν την άνοδό του ακροδεξιού κόμματος, στις κάλπες και στις δημοσκοπήσεις, σε μια χρονιά κρίσιμων τοπικών, κρατιδιακών εκλογών στη Γερμανία.