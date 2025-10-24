Σε όλες, η ακρίβεια αναδεικνύεται ως πρώτο θέμα.

Είναι φυσικό: «όλες μας οι ταπεινώσεις οφείλονται στο ότι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε να πεθάνουμε της πείνας».

Σε μια τέτοια περίπτωση η χώρα δεν θα ήταν «διακυβερνήσιμη».

Οπότε το αδιέξοδο δεν θα το αποτύπωναν οι δημοσκοπήσεις. Εξ ου και το λάθος του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον Κύκλο του: θέλει να αναστείλει την παρακμή ενώ θα έπρεπε να την εμψυχώσει.

Ο αληθινός ηγέτης δεν είναι κάποιος που προτείνει ιδέες στις οποίες δεν πιστεύει κανείς αλλά κάποιος που τις εμπαίζει.