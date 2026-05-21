Επέστρεψαν σε ανοδική πορεία οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων μετά την αύξηση των τιμών του πετρελαίου επαναφέροντας την ανησυχία των επενδυτών για τον πληθωρισμό.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, ο δείκτης λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και μια σειρά δάνεια αλλά και της αγοράς χρέους των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,617% ενώ η απόδοση του 30ετούς παραμένει πάνω από το 5% και ενισχυμένη στο 5,14%

Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομόλογου, που είναι πιο ευαίσθητο στις αποφάσεις της νομισματικής πολιτικής, αυξήθηκε κατά σχεδόν 7 μονάδες βάσης στο 4,109%.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου

Τα ομόλογα δέχτηκαν πιέσεις καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο, μετά από ρεπορτάζ του Reuters που ανέφερε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν εξέδωσε οδηγία για τη διατήρηση του εμπλουτισμένου ουρανίου εντός της χώρας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 4% στα 102 δολάρια το βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο Brent αυξήθηκε κατά 3% στα 108 δολάρια το βαρέλι.

«Ενώ οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να ενισχυθούν, το πιο πιεστικό ζήτημα φαίνεται να σχετίζεται με το μακροοικονομικό» εξηγεί ο Bret Kenwell στο eToro. «Οι αυξημένες τιμές ενέργειας συνεχίζουν να τροφοδοτούν ανησυχίες για τον μακροπρόθεσμο πληθωρισμό. Ακόμα και υπό μια θετική προοπτική, οι αγορές θα έχουν πολλά να χωνέψουν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες».

Ο ισχυρός άντρας της JP Morgan εκτιμά ότι τα επιτόκια ενδέχεται να αυξηθούν πολύ περισσότερο, μια προειδοποίηση προς τους επενδυτές ομολόγων σε μια εποχή που οι αποδόσεις έχουν φτάσει σε πολυετή υψηλά.

«Θα μπορούσαν να είναι πολύ υψηλότερα από ό,τι είναι σήμερα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase & Co. σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television. «Ίσως έχουμε περάσει από μια κατάσταση υπερπροσφοράς αποταμιεύσεων σε μια κατάσταση ανεπαρκών αποταμιεύσεων».

Η αύξηση του κόστους δανεισμού την Πέμπτη έρχεται μετά από μια απότομη υποχώρηση κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, η οποία ήρθε αφού οι αποδόσεις των παγκόσμιων ομολόγων άγγιξαν τα υψηλότερα επίπεδα δεκαετιών νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, λόγω των ανανεωμένων φόβων για τον πληθωρισμό.

Τα αμερικανικά ομόλογα στη Ζώνη Κινδύνου

Η HSBC σε σημείωμα της εκτιμά ότι «τα αμερικανικά ομόλογα βρίσκονται πλέον σταθερά στη Ζώνη Κινδύνου στο επίπεδο όπου το 10ετές ομόλογο τείνει να ασκεί πίεση σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων»προειδοποιώντας ότι η περαιτέρω ανατιμολόγηση των προσδοκιών για τα τελικά επιτόκια θα μπορούσε να οδηγήσει τις αποδόσεις «ακόμα περισσότερο στη Ζώνη Κινδύνου, πιθανώς οδηγώντας προσωρινά τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου σε χαμηλότερα επίπεδα».

Η τράπεζα εξήγησε ότι οι αγορές έχουν παραμείνει μέχρι στιγμής σχετικά ανθεκτικές επειδή η αύξηση των εταιρικών κερδών έχει παραμείνει ισχυρή, οι αποτιμήσεις είχαν ήδη εν μέρει προσαρμοστεί πριν από τις πρόσφατες εντάσεις στο Ιράν και οι επενδυτές εξακολουθούν να πιστεύουν σε γενικές γραμμές ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει κυρίως μόνο το πετρέλαιο.

Πηγή: ot.gr