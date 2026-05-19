Το ζήτημα της διάταξης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στα Δωδεκάνησα και την Κύπρο έχει αναλυθεί διεξοδικά, ενώ επανειλημμένα έχουν τεθεί ερωτήματα προς τους αρμόδιους σχετικά με το αν και πότε θα επιστρέψουν τα όπλα στη βάση τους.

Όπως αναφέρει ο Βηματοδότης, διπλωματικές πηγές ξεκαθάριζαν, με αφορμή τη χθεσινή απόφαση, η οποία εκτιμάται ότι θα προκαλέσει νέα θύελλα στα δεξιά της κυβέρνησης, πως «ουδεμία σχέση έχει το ένα θέμα με το άλλο, δεν κινούμαστε σε αυτά τα ζητήματα με βάση τι λένε και τι κάνουν στην Τουρκία».

Σύμφωνα με τον Βηματοδότη, η ίδια γραμμή πληροφόρησης υποστηρίζει ότι η απόφαση είναι αμιγώς επιχειρησιακή και αποτελεί εισήγηση του ΓΕΕΘΑ.

Ωστόσο, στο ερώτημα τι θα συμβεί με τη φρεγάτα και τα τέσσερα μαχητικά F-16 που έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο, δεν δόθηκε απάντηση.