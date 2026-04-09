Ένα αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση ενός μεγάλου επενδυτικού έργου που βρίσκεται καθηλωμένο για πολλά χρόνια έγινε χθες με την ανάρτηση σε διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου τουριστικού λιμένα συνδυασμό με ξενοδοχειακή μονάδα και άλλες υπηρεσίες τουρισμού και αναψυχής στο Πλατυγιάλι Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.

Στόχος του επενδυτικού σχεδίου ύψους άνω των 524 εκατ. ευρώ, που έχει δρομολογήσει η «Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε.» είναι η δημιουργία ενός τουριστικού λιμένα για mega yachts, με ταυτόχρονη ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων και παραγωγικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την δημιουργία ξενοδοχείου και άλλων μονάδων τουρισμού και αναψυχής υψηλών προδιαγραφών.

Υπενθυμίζεται ότι μητρική της ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ είναι η εταιρεία ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε. μια κοινοπραξία των τραπεζών ALPHA BANK ΑΕ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. οι οποίες συμμετέχουν στην ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε. με ποσοστό 71,08% και 28,92% αντιστοίχως .

Οι τράπεζες ωστόσο επιθυμούν την πώληση της ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε. όπως αναφέρεται στις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2024 της εταιρείας. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η Διοίκηση της Εταιρείας από τους μετόχους αυτής, σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία πωλήσεως της συμμετοχής της μετόχου Alpha Bank ΑΕ στην Εταιρεία (71,08%), καθώς επίσης και της συμμετοχής του μετόχου Τράπεζα Πειραιώς (28,92%).

Την υλοποίηση του έργου ως master developer, έχει επιφορτιστεί η MYMAR Nautilus Investments Limited, μία κυπριακών συμφερόντων εταιρεία. Η «Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε.», μέσω απόφασης του διοικητικού συμβουλίου έχει ορίσει τη MYMAR Nautilus Investments Limited ως αντίκλητο για τη διαχείριση του συνόλου των θεμάτων αδειοδότησης του έργου και θα αναλάβει την όλη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, όπως αναφέρεται στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι η δυναμική και ταυτόχρονα βιώσιμη ανάπτυξη του ακινήτου, με τη μετατροπή του εμπορευματικού λιμένα Πλατυγιαλίου σε λιμένα βάσης (home port) κυρίως μεγάλων σκαφών αναψυχής που θα συνδυάζει την τουριστική ανάπτυξη υψηλών προδιαγραφών με την προστασία του οικοσυστήματος της ευρύτερης περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από έναν χρόνο το «Nautilus Project», όπως ονομάζεται το έργο, χρίστηκε ως στρατηγική επένδυση.

Το πλάνο

Η επένδυση της «Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε.» αφορά την αξιοποίηση μιας έκτασης 1.778 στρεμμάτων στον κόλπο του Αστακού που μέχρι σήμερα παραμένει υποαξιοποιημένη. Προτεραιότητα του έργου, το οποίο είναι σύνθετο και μεγάλης κλίμακας, αποτελεί η συμπληρωματικότητα των διαφορετικών χρήσεων που προβλέπονται (επιχειρηματικές δραστηριότητες, τουρισμός/αναψυχή, κατοικίες/πολυτελείς επαύλεις, ξενοδοχειακές και συμπληρωματικές λειτουργίες), κάτι που επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου σε 7 διακριτούς τομείς που χωροθετούνται εντός του ακινήτου ώστε να εξυπηρετούν τις διαφορετικές και παράλληλες χρήσεις τουρισμού, επιχειρηματικότητας και κατοικίας.

Ο πυρήνας του σχεδίου εστιάζει στη μετατροπή του εμπορικού λιμένα σε τουριστικό λιμένα βάσης για μεγάλα σκάφη αναψυχής, (mega yachts) ενισχύοντας έτσι τη ναυτιλιακή και τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Παράλληλα, επιδιώκεται η δημιουργία ενός ξενοδοχείου, τουριστικών κατοικιών και ολοκληρωμένου επιχειρηματικού πάρκου που θα συνδυάζει τουριστικές, εμπορικές, παραγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες.

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τη μαρίνα, προβλέπεται να έχει δυνατότητα ελλιμενισμού άνω των 350 σκαφών, εκ των οποίων 105 θέσεις θα αφορούν μεγάλα σκάφη μήκους άνω των 40 μέτρων.

Παράλληλα, η λιμενική εγκατάσταση συνδυάζεται με την ανάπτυξη ξενοδοχείων 5 αστέρων, συνολικής δυναμικότητος 565 δωματίων, πολυτελών κατοικιών και διαμερισμάτων υψηλής ποιότητας, αλλά και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ολοκληρώνουν τα πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την τοπική κοινωνία και την περιφερειακή ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, όσο και για την εθνική οικονομία.

Επιπλέον, θα δημιουργηθούν χώροι γραφείων και πολιτισμού, χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας, διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων, αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και υποδομές για την εύρυθμη λειτουργία της προς ανάπτυξη περιοχής.

Έργο τριών φάσεων

Η υλοποίηση του έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε τρεις βασικές φάσεις. Κάθε φάση περιλαμβάνει κατασκευαστική περίοδο περίπου τριών ετών και συνολική διάρκεια έως επτά ετών, επιτρέποντας τη σταδιακή ανάπτυξη της επένδυσης.

Η πρώτη φάση, προϋπολογισμού 524 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει βασικές υποδομές, διαμόρφωση του χώρου και αρχικές λιμενικές παρεμβάσεις, η δεύτερη προβλέπει ανάπτυξη κύριων εγκαταστάσεων, όπως τουριστικές υποδομές, επιχειρηματικά κτίρια και υπηρεσίες και η Τρίτη φάση αφορά την ολοκλήρωση του έργου με δευτερεύουσες εγκαταστάσεις, κατοικίες και πλήρη λειτουργία όλων των τομέων.

Για την πρώτη φάση του project, εκτιμάται ότι θα διατεθούν περίπου 434 εκατ. ευρώ που αφορούν καθαρά κατασκευαστικές δαπάνες.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τη σχετική ΜΠΕ, αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 700 θέσεις εργασίας κατά τη φάση κατασκευής και περίπου 1.150 θέσεις κατά τη λειτουργία του έργου, συμβάλλοντας σημαντικά στην τοπική ανάπτυξη.

Πλούσιο παρελθόν

Τα σχέδια για την αξιοποίηση του λιμανιού στον Αστακό πάνε πολλά χρόνια πίσω στη δεκαετία του 1980 όταν σχεδιάστηκε η ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού, με στόχο την δημιουργία μιας βιομηχανικής περιοχής και ενός εμπορικού λιμανιού στη δυτική Ελλάδα.

Στις αρχές του 2000 το λιμάνι πέρασε στην κατασκευαστική ΑΕΓΕΚ και μετά την κατάρρευση της το έργο πέρασε στις Τράπεζες Alpha Bank και Πειραιώς. Οι τράπεζες προσπαθούν να πουλήσουν το asset σε επενδυτή, χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής.

Πηγή ΟΤ