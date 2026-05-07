Το βιβλιοπωλείο Αμόνι διοργανώνει την παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Λιβιεράτου «Κείμενα και άρθρα για την ιστορική περίοδο 1932-1944» (εκδόσεις Αμόνι, 2026).

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11 π.μ. στην Πλατεία Μερκούρη στα Άνω Πετράλωνα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο ιστορικός και εκπαιδευτικός Μιχάλης Λυμπεράτος – ο οποίος προλογίζει την έκδοση – ο ιστορικός και εκπαιδευτικός Κωνσταντίνος Λαμπράκης, ο Χάρης Κωστούλας και η επιμελήτρια του βιβλίου Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου.