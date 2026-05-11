Σε μια δήλωση που ξεχώρισε μέσα στο βαρύ σκηνικό της στρατιωτικής παρέλασης της 9ης Μαΐου στη Μόσχα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία «οδεύει προς το τέλος του». Η αναφορά του Ρώσου προέδρου, την ημέρα που η Ρωσία τιμά τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας, καταγράφεται ως η πιο καθαρή δημόσια ένδειξη πιθανής αποκλιμάκωσης από την έναρξη της εισβολής το 2022.

Μια σπάνια ρωγμή στη ρωσική ρητορική

Η τοποθέτηση του Πούτιν ήρθε έπειτα από αναδρομή στις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις των πρώτων μηνών του πολέμου και διατυπώθηκε χωρίς τη συνήθη στρατιωτική ένταση. Σε μια συγκυρία όπου η Μόσχα επιδεικνύει στρατιωτική ισχύ, η απουσία της γνωστής μαξιμαλιστικής ρητορικής περί «πλήρους επίτευξης των στόχων» προκάλεσε προσοχή σε διπλωματικούς κύκλους.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, ο Ρώσος πρόεδρος σπάνια προχωρά σε αυθόρμητες διατυπώσεις, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη αναφορά είχε πολιτική στόχευση: να διατηρηθεί ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης χωρίς ουσιαστική μετατόπιση της ρωσικής θέσης.

Διπλωματικά ανοίγματα με το όνομα Σρέντερ στο τραπέζι

Ο Πούτιν προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, προτείνοντας ως πιθανό διαμεσολαβητή σε μελλοντικές συνομιλίες τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ, μια επιλογή που επαναφέρει στο προσκήνιο παλαιότερους διαύλους με τη Δύση.

Ο Σρέντερ, ο οποίος είχε στενή επαγγελματική σχέση με ρωσικά ενεργειακά συμφέροντα μετά τη θητεία του, παραμένει αμφιλεγόμενη φιγούρα στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, με πολλούς να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη οποιονδήποτε πιθανό ρόλο του.

Οι δυσκολίες για Κίεβο και Μόσχα

Η εικόνα στο μέτωπο παραμένει ρευστή. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζεται να διατηρεί πολιτικό και στρατιωτικό έλεγχο σε μια συγκυρία όπου η Ουκρανία συνεχίζει να βασίζεται σε τεχνολογικά πλεονεκτήματα, κυρίως στα μη επανδρωμένα συστήματα.

Παράλληλα, η ρωσική πλευρά δείχνει να αντιμετωπίζει φθορά σε ανθρώπινο δυναμικό και αυξανόμενη κόπωση στο εσωτερικό, καθώς η διάρκεια του πολέμου επιβαρύνει την οικονομία και τις κοινωνικές ισορροπίες.

Η απουσία βαρέως στρατιωτικού εξοπλισμού από την παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα ενίσχυσε την αίσθηση συγκράτησης, σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια όπου η επίδειξη οπλικών συστημάτων λειτουργούσε ως μήνυμα ισχύος προς τη Δύση.

Μεταβαλλόμενη ισορροπία στο πολεμικό πεδίο και στην Ευρώπη

Στο διπλωματικό επίπεδο, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας εκτίμησε ότι η Ουκρανία βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη θέση σε σχέση με έναν χρόνο πριν, επικαλούμενη τις ρωσικές απώλειες και την επιχειρησιακή αντοχή του Κιέβου.

Η παρατήρηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπου η στρατηγική πίεσης προς τη Μόσχα παραμένει βασικός άξονας, παρά τις διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της Δύσης και τις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Πόλεμος φθοράς χωρίς καθαρό νικητή

Ύστερα από τέσσερα χρόνια σύγκρουσης, η γραμμή του μετώπου παραμένει ενεργή και ρευστή, με μικρές μεταβολές εδάφους και υψηλό ανθρώπινο κόστος. Η Ουκρανία επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε ελλείψεις προσωπικού και τεχνολογικά πλεονεκτήματα, ενώ η Ρωσία συνεχίζει μια στρατηγική σταδιακής πίεσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η δήλωση Πούτιν περί «τέλους του πολέμου» λειτουργεί λιγότερο ως καθαρή πρόβλεψη και περισσότερο ως ένδειξη ότι το Κρεμλίνο αναζητά διαύλους αποσυμπίεσης, χωρίς να εγκαταλείπει τις βασικές του θέσεις.