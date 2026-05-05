Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από την κατάθεση της μητέρας της 19χρονης Μυρτούς, η οποία έχασε τη ζωή της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

Η τραγική μητέρα περιέγραψε με λεπτομέρειες τις τελευταίες στιγμές στο νοσοκομείο, τη σχέση εμπιστοσύνης με την κόρη της, αλλά και τις υποψίες της για το τι πραγματικά συνέβη το μοιραίο βράδυ της 14ης Απριλίου.

Το χρονικό της τραγωδίας και τα «παγωμένα βλέμματα»

Η μητέρα της 19χρονης περιέγραψε τη στιγμή που κλήθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. «Μου τηλεφώνησαν και μου είπαν με αυστηρό ύφος ότι δεν μπορούσαν να μου πουν τον λόγο από το τηλέφωνο. Όταν έφτασα, είδα παγωμένα βλέμματα. Κατάλαβα ότι κάτι είχε συμβεί στο παιδί μου, αλλά δεν φαντάστηκα ποτέ ότι είχε φύγει από τη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωϊνό»..

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη στιγμή που οι γιατροί της ανακοίνωσαν το δυσάρεστο γεγονός: «Μου έδωσαν ηρεμιστικά πριν μου πουν οτιδήποτε. Είπα στον γιατρό να κάνει τα πάντα, να πάρουν τη δική μου καρδιά για να σώσουν τη Μυρτώ. Έτρεξα κοντά της, δεν ήθελα να πιστέψω ότι ήταν νεκρή».

Οι υποψίες για σεξουαλική εκμετάλλευση

Αναφερόμενη στα αίτια του θανάτου, η μητέρα εξέφρασε μια σοκαριστική εκτίμηση: «Πιστεύω ότι εκείνο το βράδυ ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά και να τη βιντεοσκοπήσουν για να την εκβιάζουν στη συνέχεια».

«Ένα παιδί της εκκλησίας που δεν έπινε»

Η μητέρα περιέγραψε τη Μυρτώ ως ένα κορίτσι ταπεινό, ευγενικό και φιλόζωο. «Ήταν παιδί του σπιτιού, δεν έβγαινε ιδιαίτερα, μόνο για να βγάλει το σκυλάκι της βόλτα. Δεν έπινε καθόλου. Είχαμε απεριόριστη εμπιστοσύνη μεταξύ μας και δεν είχαμε μυστικά».

Η γνωριμία με τον 23χρονο κατηγορούμενο

Όσον αφορά τον 23χρονο φίλο της κόρης της, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, η μητέρα σημείωσε πως τον γνώριζε μόνο η ίδια και όχι ο πατέρας της Μυρτούς. Περιέγραψε μάλιστα μια στιγμή που τον είδε σε βιντεοκλήση.

«Τον πέτυχα δύο φορές να μιλάει με τη Μυρτώ. Φορούσε κουκούλα και μου έκαναν εντύπωση τα βαμμένα χείλη και μάτια του. Η Μυρτώ μου εξήγησε ότι είναι αγόρι που ντύνεται γυναίκα. Δεν έδωσα σημασία τότε, γιατί εμπιστευόμουν το παιδί μου τυφλά».