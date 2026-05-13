Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Για καιρική αστάθεια, που αποτελεί κανονικότητα για τον Μάιο, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως επισημαίνει, τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα διατηρήσει ανοιξιάτικο αλλά σχετικά άστατο χαρακτήρα, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Λόγω της διέλευσης συστημάτων από τα βόρεια, την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Την Παρασκευή η αστάθεια θα περιορίζεται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικές βροχές, ενώ το πρωί και το βράδυ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ιδιαίτερα στα δυτικά.

Το Σάββατο οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Την Κυριακή τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα νότια.

🎯ΑΣΤΑΘΕΙΑ – ΜΙΑ ΚΑΙΡΙΚΗ”ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ” ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ

✅Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα διατηρήσει ανοιξιάτικο αλλά σχετικά άστατο χαρακτήρα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Λόγω της διέλευσης συστημάτων από τα βόρεια την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και… pic.twitter.com/D1NwStfkZN — Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 13, 2026

Ο καιρός αύριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι καλός, καθώς αναμένεται λιακάδα με αραιές νεφώσεις στο λεκανοπέδιο, και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια και ανατολικά του νομού, θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-26 και οι άνεμοι θα είναι δυτικοί 3-5 μποφόρ, και μέχρι το απόγευμα στον κορινθιακό έως 6 μποφόρ και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις στις υπόλοιπες περιοχές.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-23 βαθμούς, ασθενείς βόρειοι οι άνεμοι, στρεφόμενοι σταδιακά σε νότιους.