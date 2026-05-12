Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Στη ΓΑΔΑ πέρασαν τη νύχτα οι οκτώ συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία με λεία 200.000 ευρώ από την τράπεζα της Κάτω Τιθορέας.

Πρόκειται για έξι άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας από 24 έως 33 ετών, οι οποίοι σύμφωνα με τις Αρχές είχαν σχεδιάσει με λεπτομέρεια το χτύπημα, επιλέγοντας τραπεζικό υποκατάστημα σε περιοχή όπου δεν υπάρχει άμεση αστυνομική παρουσία.

Οι πρώτοι πέντε δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους αξιωματικούς της Ασφάλειας. Οι δράστες μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αντιστάθηκαν σθεναρά κατά τη σύλληψή τους, δεν δίστασαν να απειλήσουν τους αστυνομικούς, προτάσσοντας τα όπλα, μέχρι τελικά να παραδοθούν.

Οι συλληφθέντες είχαν μαζί τους τέσσερις χειροβομβίδες, πιστόλια, υποπολυβόλα, αλλά και όπλα με σφαίρες στη θαλάμη.

Το προφίλ των δραστών

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το πλήρες προφίλ της ομάδας, καθώς εκτιμούν ότι δεν πρόκειται για περιστασιακούς κακοποιούς αλλά για οργανωμένο κύκλωμα με εμπειρία σε ένοπλες ληστείες. Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για διάφορα αδικήματα.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχει μπει και η πιθανή εμπλοκή τους στη ληστεία τράπεζας στην Κατοχή Μεσολογγίου το 2025. Οι ομοιότητες στον τρόπο δράσης, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό αλλά και στη σύνθεση της ομάδας οδηγούν τους αστυνομικούς στην εκτίμηση ότι πίσω από τα δύο χτυπήματα βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα.

Πώς επέλεξαν τον στόχο τους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο επέλεξαν τον στόχο τους στην Τιθορέα. Σύμφωνα με την έρευνα, οι δράστες δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι πραγματοποίησαν προσεκτική χαρτογράφηση πριν από τη ληστεία. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι επέλεξαν τη συγκεκριμένη τράπεζα επειδή βρίσκεται μακριά από αστυνομικό τμήμα, υπολογίζοντας ότι θα είχαν περισσότερο χρόνο διαφυγής.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με στόχο να εντοπιστούν και άλλα άτομα που ενδέχεται να συμμετείχαν στην προετοιμασία της ληστείας. Από το πρωί πραγματοποιούνται κατ’ οίκον έρευνες, με τις Αρχές να αναζητούν στοιχεία για συνεργούς, κρησφύγετα αλλά και πιθανή σύνδεση της ομάδας με άλλες υποθέσεις ένοπλων επιθέσεων.

Χρυσοχοΐδης: Παρακολουθούσαμε καιρό τους ληστές

Στην κρίσιμη πραγματικότητα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, εστίασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε παρέμβασή του στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη εξιχνίαση της ένοπλης ληστείας ο κ. Χρυσοχοΐδης αποκάλυψε το παρασκήνιο των ερευνών. Σημείωσε πως το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη «πολύ ικανή» ομάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως εξήγησε, οι δράστες είχαν στο ενεργητικό τους και άλλες ληστείες, γεγονός που καθιστούσε την εξάρθρωσή τους προτεραιότητα για την ασφάλεια των πολιτών.