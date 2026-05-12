Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν νωρίτερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν η Πολυτεχνική Σχολή μετατράπηκε σε σκηνικό άγριων συγκρούσεων. Η εισβολή ομάδας ατόμων στον χώρο του ιδρύματος οδήγησε σε βίαιες συμπλοκές, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της Αστυνομίας.

Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ιδρύματος και συλλέγουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, με σκοπό την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

Επτά τραυματίες

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 10:00, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών, οπλισμένη με ρόπαλα, εισέβαλε στο κτίριο της Πολυτεχνικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι επιτιθέμενοι στράφηκαν κατά μελών της φοιτητικής παράταξης ΕΑΑΚ, ενώ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής έγινε εκτεταμένη χρήση σπρέι πιπεριού, κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική σύμφωνα με το grtimes.

Ο απολογισμός της σύγκρουσης ήταν επτά τραυματίες, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» με ελαφρά τραύματα. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Έφοδος των ΜΑΤ και κυκλοφοριακό χάος

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν αρχικά την Πολυτεχνική Σχολή, ενώ στη συνέχεια διμοιρίες των ΜΑΤ εισήλθαν στο εσωτερικό του κτιρίου για να επιβάλουν την τάξη και να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση της βίας.

Η ένταση μεταφέρθηκε και στους γύρω δρόμους, με την Αστυνομία να διακόπτει την κυκλοφορία στην οδό Εγνατία στο ύψος του πανεπιστημίου. Τα οχήματα εκτρέπονταν μέσω της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, προκαλώντας προσωρινό κυκλοφοριακό έμφραγμα στο κέντρο της πόλης.