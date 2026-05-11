Η συζήτηση για το Brexit επιστρέφει δυναμικά στο βρετανικό πολιτικό σκηνικό, αυτή τη φορά από το εσωτερικό του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος. Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, κάλεσε δημόσια την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ να δεσμευτεί υπέρ της επανένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις επόμενες γενικές εκλογές, ανοίγοντας μια πολιτικά ευαίσθητη αλλά ολοένα πιο επίκαιρη συζήτηση για το μέλλον της χώρας μετά το Brexit.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Καν χαρακτήρισε το Brexit «τη μεγαλύτερη πράξη οικονομικής αυτοκαταστροφής που έχει κάνει ποτέ χώρα», υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή στην ενιαία αγορά και στην τελωνειακή ένωση αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπιση της κρίσης κόστους ζωής και την ανάκτηση της οικονομικής δυναμικής της Βρετανίας.

Πίεση προς τον Στάρμερ μετά τις εκλογικές απώλειες

Οι δηλώσεις του δημάρχου του Λονδίνου έρχονται λίγες ημέρες μετά τις σημαντικές απώλειες των Εργατικών στις τοπικές εκλογές, αποτέλεσμα που έχει προκαλέσει έντονο εσωκομματικό προβληματισμό και δημόσιες συζητήσεις ακόμη και για το μέλλον της ηγεσίας του Στάρμερ.

Ο Καν αναγνώρισε ανοιχτά την απογοήτευση των ψηφοφόρων απέναντι στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι «ο κόσμος είναι απογοητευμένος από την αργή υλοποίηση των δεσμεύσεων». Παράλληλα, τόνισε ότι οι Εργατικοί «δεν υπήρξαν αρκετά τολμηροί και αρκετά γενναίοι» και προειδοποίησε ότι το κόμμα κινδυνεύει να χάσει «βαριά» τις επόμενες εθνικές εκλογές, που θα πρέπει να διεξαχθούν έως το 2029.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τον Στάρμερ να προχωρήσει σε μια καθαρή πολιτική δέσμευση: «Οι Εργατικοί πρέπει να κατέβουν στις επόμενες εκλογές με σαφή υπόσχεση ότι, αν κερδίσουν, η Βρετανία θα επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η επιστροφή του Brexit στο επίκεντρο

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε επίσημα από την ΕΕ το 2020, έπειτα από το δημοψήφισμα του 2016, στο οποίο το 52% των πολιτών είχε ψηφίσει υπέρ της εξόδου. Παρότι τόσο οι Συντηρητικοί όσο και η ηγεσία των Εργατικών απέφευγαν μέχρι σήμερα να ανοίξουν εκ νέου τη συζήτηση περί επανένταξης, οι οικονομικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις φαίνεται να μεταβάλλουν σταδιακά το κλίμα.

Ο Καν υποστήριξε ότι η βρετανική οικονομία χρειάζεται νέα ώθηση ανάπτυξης και επενδύσεων, υπογραμμίζοντας ότι «ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργηθεί πλούτος και ευημερία είναι η επανένταξη στο μεγαλύτερο εμπορικό μπλοκ που βρίσκεται δίπλα μας».

Η παρέμβασή του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της θέσης του Λονδίνου ως κορυφαίου χρηματοπιστωτικού κέντρου της Ευρώπης, το οποίο επηρεάστηκε άμεσα από τις συνέπειες του Brexit σε επενδύσεις, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και εμπορικές ροές.

Οι διεθνείς κρίσεις και ο παράγοντας Τραμπ

Ο δήμαρχος του Λονδίνου συνέδεσε επίσης τις οικονομικές δυσκολίες της Βρετανίας με τις διεθνείς εξελίξεις, αναφέροντας ότι η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ και οι συγκρούσεις σε Ιράν και Ουκρανία έχουν επιβαρύνει σημαντικά το διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Ο Καν χαρακτήρισε τον Τραμπ «απρόβλεπτο» και «διαταρακτικό παράγοντα», σημειώνοντας ότι οι μονομερείς κινήσεις των ΗΠΑ — από τους δασμούς μέχρι τις πιέσεις προς το ΝΑΤΟ και την αποχώρηση από διεθνείς συμφωνίες — δημιουργούν αβεβαιότητα στις αγορές και αυξάνουν το κόστος ενέργειας και διαβίωσης.

Παρά την κριτική του προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Καν υπερασπίστηκε τη στρατηγική του Στάρμερ να διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με την Ουάσιγκτον όσο και με τις Βρυξέλλες, υποστηρίζοντας ότι η Βρετανία μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

«Σταθερότητα αντί εσωκομματικής κρίσης»

Παρότι άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για «λάθη και αστοχίες» που επισκίασαν τις πολιτικές επιτυχίες των Εργατικών, ο Καν εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα σενάρια αντικατάστασης του Στάρμερ.

Όπως είπε, επενδυτές, διευθύνοντες σύμβουλοι και διεθνή funds εξακολουθούν να βλέπουν το Ηνωμένο Βασίλειο ως χώρα που προσφέρει «ηρεμία, σταθερότητα και προβλεψιμότητα», στοιχεία που θεωρεί κρίσιμα σε μια περίοδο γεωπολιτικής αναταραχής.

Η δημόσια παρέμβαση του δημάρχου του Λονδίνου δείχνει πάντως ότι στο εσωτερικό των Εργατικών αναπτύσσεται πλέον πιο ανοιχτά μια τάση επαναπροσέγγισης με την Ευρώπη, σε μια στιγμή που η βρετανική κοινωνία επανεξετάζει όλο και πιο κριτικά το κόστος και τα αποτελέσματα του Brexit.