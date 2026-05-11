Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» μεταφέρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (11/05) ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εντοπίστηκε συρροή κρουσμάτων χανταϊού (Hantavirus).

Παρά το γεγονός ότι ο ασθενής παραμένει επί του παρόντος ασυμπτωματικός, οι υγειονομικές αρχές έκριναν επιβεβλημένη τη μεταφορά του σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Η απόφαση για καραντίνα 45 ημερών ελήφθη προληπτικά, προκειμένου να διαπιστωθεί μέσω εργαστηριακών ελέγχων εάν ο άνδρας είναι φορέας του ιού ή εάν θα εκδηλώσει τη νόσο εντός του μέγιστου χρόνου επώασης.

Η κλινική εικόνα και τα μέτρα προστασίας

Ο χανταϊός, ο οποίος είναι γνωστός στην επιστημονική κοινότητα εδώ και δεκαετίες, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως αναπνευστική δυσχέρεια, έλλειψη οξυγόνου, αιμορραγικό πυρετό, μυαλγίες και γαστρεντερικές διαταραχές.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, υπογράμμισε την αυστηρότητα των ελληνικών πρωτοκόλλων αναφέροντας: «Ο άνθρωπος μπαίνει σε καραντίνα και είμαστε η χώρα που παίρνει τα πιο αυστηρά μέτρα προληπτικής προστασίας για τον χανταϊό. Όλες οι άλλες χώρες, περιστατικά σαν το δικό μας, δηλαδή ανθρώπους που απλά έχουν εκτεθεί πάνω στο πλοίο, θεωρούνται λοιπόν κρούσματα υψηλού ρίσκου, τους θέτουν σε καραντίνα στο σπίτι τους, όχι σε νοσοκομείο».

Σχετικά με τη διάρκεια του περιορισμού και τη φύση του ιού, ο κ. Βασιλακόπουλος πρόσθεσε: «Ο χρόνος επώασης της νόσου που μπορεί εν δυνάμει να αναπτυχθεί είναι μέχρι και 45 μέρες. Θεωρητικώς όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να μείνουν σε καραντίνα για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε πιθανότητα, παρότι η μεταδοτικότητα του ιού είναι πάρα πολύ μικρή. Ο χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός, τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Τον έχουμε κάθε χρόνο και στην Ελλάδα έχουμε 1-2 κρούσματα. Οι παραλλαγές του δεν κάνουν αναπνευστικό σύνδρομο, πνευμονία. Οι παραλλαγές της Αμερικής κάνουν πνευμονία και κάποιες από αυτές τις πνευμονίες είναι βαριές και μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο».

Πώς μεταδίδεται ο χανταϊός και τα επιδημιολογικά δεδομένα

Η μετάδοση του ιού πραγματοποιείται κυρίως μέσω της επαφής με περιττώματα ή ούρα μολυσμένων τρωκτικών. Αν και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο θεωρείται σπάνια, ενδέχεται να σημειωθεί σε περιπτώσεις παρατεταμένης και στενής επαφής σε κλειστούς χώρους.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης, τοποθετήθηκε επί του ζητήματος σημειώνοντας: «Ο ιός μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων, αλλά δύσκολα. Έχουμε αρκετά περιστατικά και καλά μελετημένα όπου έχει τεκμηριωθεί αυτό, γιατί όπως είπαμε, ο ιός των Άνδεων είναι ένας ιός τον οποίο τον γνωρίζουμε δεκαετίες. Κάποιοι άνθρωποι δεν το μεταδίδουν καθόλου και όσοι το μεταδίδουν μέσα από πολύ στενή επαφή μπορεί να το μεταδώσουν σε έναν μικρό αριθμό ατόμων».

Παράλληλα, ο κ. Μαγιορκίνης έσπευσε να καθησυχάσει σχετικά με την πιθανότητα πανδημικής έξαρσης: «Δεν είναι ένας ιός όπως η covid, που μπορεί να προκαλέσει μεγάλες επιδημίες. Προκαλεί αυτές τις λεγόμενες μικροεξάρσεις, οι οποίες στην Αμερική είναι αρκετές κάθε χρόνο. Συμβαίνουν συνήθως σε κάποια χωριά στην Αργεντινή ή στη Χιλή και το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ενδιαφέρον, γιατί έγινε στη μέση του πουθενά. Ένα κρουαζιερόπλοιο, το οποίο ήταν απομακρυσμένο από διάφορα σημεία και δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τα περιστατικά».

Επισημαίνεται ότι, αν και μέχρι στιγμής δεν υφίσταται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εμβόλιο για τον χανταϊό, η ιατρική κοινότητα διαθέτει εξειδικευμένα διαγνωστικά τεστ για την έγκαιρη ταυτοποίηση του ιού.