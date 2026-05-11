Λίγα λεπτά μετά τις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, έφτασε στο νοσοκομείο «Αττικόν» η ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού.

Ο επιβάτης είχε μεταφερθεί με ειδική πτήση, με αεροσκάφος C-27J Spartan, της Πολεμικής Αεροπορίας από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας -όπου μεταφέρθηκαν αρκετοί επιβάτες του κρουαζιερόπλου- στo στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Καραντίνα 45 ημερών

Τηρώντας κατά γράμμα το ειδικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, αμέσως μετά την προσγείωση μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και τέθηκε σε καραντίνα, η οποία θα διαρκέσει 45 ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδός του στο νοσοκομείο έγινε από ειδικό σημείο, προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με ασθενείς ή συνοδούς και ολοκληρώθηκε με «χειρουργικές» κινήσεις, μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη συνόδευσαν ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Κατά το διάστημα της καραντίνας θα παραμείνει στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του νοσοκομείου «Αττικόν», η οποία υπάγεται στη Δ’ Παθολογική Κλινική.

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης διορθώνει προγενέστερη ανάρτηση και διευκρινίζει ότι ο επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius» που επαναπατρίζεται δεν έχει συμπτώματα χανταϊού αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε απο την Ολλανδία μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους σε καρταντίνα . Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά»

