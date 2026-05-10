Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και παγκόσμια υγειονομική επιτήρηση, το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius κατέπλευσε την Κυριακή 10/5 στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίγια στις Κανάριες Νήσους.

Το σκάφος, που μετατράπηκε σε πλωτή υγειονομική «βόμβα» μετά το ξέσπασμα του χανταϊού μεταφέρει σχεδόν 150 επιβαίνοντες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ένας Έλληνας.

Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, μετέβη αυτοπροσώπως στην Ισπανία για να επιβλέψει την εκκένωση. Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τον πανικό, ο επικεφαλής του ΠΟΥ ξεκαθάρισε στους κατοίκους της Τενερίφης ότι δεν πρόκειται για μια νέα covid.

📌 Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı “MV Hondius” yolcu gemisi, İspanya’nın güneydoğusunda yer alan Kanarya Adaları’nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı’na geldi. pic.twitter.com/LDKzumAZwQ — Doğruhaber Gazetesi (@Dogruhaber) May 10, 2026

Η περίπλοκη επιχείρηση απομάκρυνσης

Η επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών είναι εξαιρετικά περίπλοκη.Το πλοίο παραμένει στα ανοιχτά, καθώς οι τοπικές αρχές απαγόρευσαν τον ελλιμενισμό στην κύρια αποβάθρα. Οι επιβάτες θα απομακρύνονται σταδιακά μέσω «απομονωμένων διαδρόμων» απευθείας προς το αεροδρόμιο, χωρίς καμία επαφή με τον τοπικό πληθυσμό.

Η επιχείρηση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τη Δευτέρα, λόγω της αναμενόμενης επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Διεθνής ιχνηλάτηση και ύποπτα κρούσματα

Η διαδρομή του MV Hondius, που ξεκίνησε την 1η Απριλίου από την Αργεντινή, έχει θέσει σε εγρήγορση τις υγειονομικές αρχές πολλών χωρών.

Στην

Διεθνής Ιχνηλάτηση και Ύποπτα Κρούσματα

Η διαδρομή του MV Hondius, που ξεκίνησε την 1η Απριλίου από την Αργεντινή, έχει θέσει σε εγρήγορση τις υγειονομικές αρχές πολλών χωρών.

Στην Ισπανία , μια γυναίκα που ταξίδεψε με την ίδια πτήση με ένα από τα θύματα νοσηλεύεται σε απομόνωση.

Ύποπτα περιστατικά εξετάζονται από τη Μεγάλη Βρετανία (στο νησί Tristan da Cunha) έως τη Σιγκαπούρη .

Στο Γιοχάνεσμπουργκ, η σύζυγος του πρώτου θύματος κατέληξε μία ημέρα μετά την απομάκρυνσή της από πτήση της KLM, εντείνοντας τους φόβους για τη μεταδοτικότητα του ιού.

Ο απολογισμός και η απειλή του ιού «Andes»

Μέχρι στιγμής, η νόσος έχει κοστίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους (ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανίδα).

Η ανησυχία των επιστημόνων κορυφώνεται καθώς επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για τον ιό Andes. Σε αντίθεση με άλλες μορφές χανταϊού που μεταδίδονται μόνο από τρωκτικά, ο Andes είναι ο μοναδικός που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, γεγονός που ανάγκασε τον ΠΟΥ να χαρακτηρίσει όλους τους επιβαίνοντες ως «επαφές υψηλού κινδύνου».

Πρόκειται για μια σπάνια και εξαιρετικά επικίνδυνη μορφή χανταϊού που ενδημεί στη Νότια Αμερική. Προκαλεί σοβαρό πνευμονικό σύνδρομο και η θνητότητά του είναι υψηλή. Η ιδιαιτερότητά του να μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων τον καθιστά αντικείμενο μέγιστης υγειονομικής επιτήρησης.