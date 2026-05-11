Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές υπηρεσίες σε Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς επιβεβαιώθηκαν ακόμα δύο κρούσματα χανταϊού μεταξύ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius.

Η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ, ανακοίνωσε σήμερα ότι μία εκ των πέντε Γάλλων υπηκόων που επαναπατρίστηκαν από το πλοίο βρέθηκε θετική στον ιό. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας της ασθενούς παρουσίασε αιφνίδια επιδείνωση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι υπόλοιποι τέσσερις Γάλλοι επιβάτες, οι οποίοι παραμένουν σε καθεστώς απομόνωσης στο Παρίσι, βρέθηκαν αρνητικοί στον αρχικό έλεγχο, ωστόσο πρόκειται να υποβληθούν σε επαναληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην ιχνηλάτηση 22 στενών επαφών των ανωτέρω προσώπων.

Θετικός και αμερικανός επιβάτης

Ανάλογη κινητοποίηση σημειώνεται και στις ΗΠΑ, όπου το Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε πως ένας επιβάτης βρέθηκε θετικός στον ιό μετά τη διενέργεια μοριακού ελέγχου (PCR). Από τους 17 Αμερικανούς υπηκόους που απομακρύνονται εσπευσμένα από τα Κανάρια Νησιά με αεροσκάφος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ένας παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, ενώ ένας δεύτερος διαγνώστηκε ως «ελαφρά θετικός» στον ιό των Άνδεων.

Για προληπτικούς λόγους, οι δύο επιβάτες μεταφέρονται σε ειδικά διαμερίσματα βιολογικής απομόνωσης εντός του αεροσκάφους. Προορισμός της επιχείρησης είναι εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στην Όμαχα της Νεμπράσκα, όπου οι επαναπατρισθέντες θα υποβληθούν σε πλήρη κλινική αξιολόγηση και θα λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι επιχειρήσεις εκκένωσης του MV Hondius στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ημέρας, επιτρέποντας στο κρουαζιερόπλοιο να αποπλεύσει με προορισμό την Ολλανδία.

Οι επιστήμονες εφιστούν την προσοχή καθώς ο υπότυπος των Άνδεων που εντοπίστηκε στο πλοίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα σπάνιο στέλεχος, το οποίο —σε αντίθεση με άλλες μορφές του χανταϊού— δύναται να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η μεγάλη περίοδος επώασης, η οποία μπορεί να αγγίξει τις έξι εβδομάδες, καθιστά την αυστηρή επιτήρηση των επαφών επιβεβλημένη για τον περιορισμό της διασποράς.