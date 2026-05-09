Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί

«Ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα»

ΤΟ ΒΗΜΑ: Εκλογικές ετοιμασίες – Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Το drone της Λευκάδας, οι ανησυχίες της Αθήνας, οι επαφές με το Κίεβο

Για «επέκταση του υβριδικού πολέμου από τη Μαύρη θάλασσα στη Μεσόγειο» μιλούν κυβερνητικές πηγές μετά τον εντοπισμό του drone τύπου Magura στη Λευκάδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην επικράτεια της χώρας φαίνεται να λειτουργεί δίκτυο μεταφοράς και χειρισμού πολεμικού υλικού.

Η Αθήνα, πάντως, είχε θέσει από διμήνου στους ευρωπαίους εταίρους της το ζήτημα, κρούοντας των κώδωνα του κινδύνου περί μας πιθανής μεταφορά της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ενεργοποιήθηκαν οι δίαυλοι επικοινωνίας με το Κίεβο, απ όπου υπήρξε παραδοχή ότι το drone ανήκει στην Ουκρανία ενώ παρασχέθηκαν και εξηγήσεις.

Το «μαύρο κουτί» του Magura V5

-Η ανάλυση του GPS για την πορεία του σκάφους

-Το σενάριο της ρίψης εν πλω

-Ο στόχος σε κοντινή απόσταση

Ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος εφ’ όλης της ύλης για το predatorgate

Οι υποκλοπές δεν έγιναν από ιδιώτες

Ο πρώην πρόεδρο της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων μιλάει για την έρευνά του και την απόφαση του Αρείου Πάγου

Εκλογικά σενάρια – Τα στρατόπεδα

Εραστές του φθινοπώρου και θιασώτες της άνοιξης

Δύο τάσεις καταγράφονται στο εσωτερικό της κυβέρνησης ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Ποιοι και με ποια επιχειρήματα τάσσονται υπέρ της πρόωρης προσφυγής και ποιοι κατά.

Υπόθεση ΔΥΠΑ – Προγράμματα

100 λεπτά αδιαφάνειας στα vouchers

Τα έγγραφα που αποδεικνύουν πώς κάποιοι πάροχοι έστειλαν τα προγράμματα κατάρτισης και εγκρίθηκαν πριν ακόμα ανοίξει η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ. Τα ερωτήματα για «εσωτερική πληροφόρηση».

Αποστολή – Φράουλες και αίμα – Τι δεν άλλαξε στην Μανωλάδα.

Η ζωή στα φραουλοχώραφα 13 χρόνια μετά τους πυροβολισμούς και την ευρωπαϊκή καταδ΄κη της Ελλάδας. Η αυτοψία του «Βήματος» και οι μαρτυρίες των εργατών για την καθημερινότητά τους.

Υπερδόμηση – Οι τρεις ζώνες – Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό

Σε φάση αναδιάταξης μπαίνει ο τουριστικός χάρτης της χώρας. Το νέο Ειδικό Χωτοταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, που παρουσιάζεται τη Δευτέρα, φέρνει αλλαγές ανά περιοχή και ειδικά στα νησιά

The Wall street Journal – Προσδόκιμο υγείας – «Η εύκολη ζωή είναι αργός θάνατος»

Οι δυσκολίες και οι προκλήσεις αυξάνουν τις σωματικές συμπεριφορικές και πνευματικές μας ικανότητες, λένε τώρα οι νευροεπιστήμονες. Θα οφείλεται στην αδράνεια η επόμενη κρίση δημόσιας υγείας;

Ακόμη, αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ:

Το αφιέρωμα «Μετά τον Εμφύλιο» και «ΑΡΓΥΡΩ – Η γεύση της φωτιάς: 35 BBQ συνταγές»

Την Κυριακή 10 Μαΐου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Την επανέκδοση του αφιερώματος των Νέων Εποχών «Μετά τον Εμφύλιο», το περιοδικό ΑΡΓΥΡΩ, την μαθητική εφημερίδα της Ευρώπης και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ

Μια επανέκδοση του ιστορικού αφιερώματος των Νέων Εποχών το 1999 για τα 50 χρόνια από τέλος του, που δεν επιχειρεί να αναπαράγει έτοιμες βεβαιότητες, αλλά να προσεγγίσει τη σύγκρουση ως ιστορικό γεγονός με μακρά διάρκεια, βαθιές ρίζες και ανοιχτές ακόμη συνέπειες.

Στον τόμο αναδεικνύεται η ανάγκη υπέρβασης των σχημάτων «καλοί» και «κακοί» που, με διαφορετικό πρόσημο κάθε φορά, εξακολουθούν να βαραίνουν την ιστοριογραφία του Εμφυλίου. Η Ιστορία δεν απονέμει δικαιοσύνη εκ των υστέρων ούτε λειτουργεί ως πολιτικό εργαλείο. Ερευνά, ερμηνεύει και φωτίζει τα κενά, τις αντιφάσεις και τις σιωπές ενός διχασμού που σημάδεψε βαθιά τη χώρα.

Με τη συμμετοχή ιστορικών, πανεπιστημιακών, πολιτικών, αγωνιστών και δημοσιογράφων η έκδοση επιχειρεί μια νηφάλια και τεκμηριωμένη προσέγγιση, όχι για να «κλείσει» τον φάκελο του Εμφυλίου, αλλά για να τον ανοίξει ξανά με όρους γνώσης και ιστορικής ευθύνης.

ΑΡΓΥΡΩ: Η γεύση της φωτιάς – 35 BBQ συνταγές

Στο νέο τεύχος η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας υπενθυμίζει τη χαρά του BBQ. Στην καρδιά του τεύχους βρίσκεται ο πλήρης οδηγός BBQ, ένας πρακτικός και πολύτιμος σύμμαχος για κάθε λάτρη της φωτιάς. Από τις βασικές τεχνικές ψησίματος και τις σωστές θερμοκρασίες, μέχρι τα μυστικά για τέλειες μαρινάδες και ζουμερά αποτελέσματα, ο οδηγός αυτός φροντίζει να έχει κάθε ψήσιμο σίγουρη επιτυχία.

Και φυσικά δεν θα μπορούσανε να λείπουν συνταγές για κάθε τι που μπορεί να πέσει γενναία στη φωτιά για χάρη μας και μόνο. Τον πρώτο λόγο έχουν τα ορεκτικά, λαχανικά και συνοδευτικά που απογειώνουν κάθε τραπέζι: ψητές αγκινάρες με φέτα και βότανα, δροσερή πατατοσαλάτα, ψητά καλαμπόκια με αρωματικό βούτυρο και καπνιστές σαλάτες γεμάτες ένταση και χαρακτήρα. Σάλτσες, ντιπ και πίτες για σουβλάκι στη θράκα συμπληρώνουν ιδανικά κάθε επιλογή, δίνοντας ισορροπία και φρεσκάδα.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνουν τα κρεατικά και το κοτόπουλο, με συνταγές που αναδεικνύουν τη δύναμη της φωτιάς: Μαριναρισμένα φιλέτα κοτόπουλου, κοντοσούβλι, κεμπάπ αφράτα και πεντανόστιμα, μπριζόλες ζουμερές και καλοψημένες, spare ribs με καραμελωμένη κρούστα και T-bone στη σχάρα που κλέβει τις εντυπώσεις. Κάθε συνταγή είναι δημιουργημένη για να προσφέρει ένταση, νοστιμιά και τέλειο αποτέλεσμα.

Η Μαθητική εφημερίδα της Ευρώπης

Το Βήμα και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για μια ακόμα χρονιά τιμούν μαζί την Ημέρα της Ευρώπης. Μαθητές και μαθήτριες από διαφορετικές γωνιές της ηπείρου μοιράζονται τις προσδοκίες τους για μια ενωμένη, σταθερή και ανθρώπινη Ευρώπη σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει.

ΒΗΜΑGAZINO

Το νέο τεύχος φιλοξενεί στο εξώφυλλό του τη Ζέτα Μακρυπούλια. Μία από τις ωραιότερες και πλέον ταλαντούχες ηθοποιούς μας, σε εντυπωσιακή φωτογράφιση με outfits διάσημων σχεδιαστών και σε μία από τις πολύ σπάνιες συνεντεύξεις της, καθώς ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Τζένη Τζένη, ένα ηλιόλουστο Ρέκβιεμ», σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου και συμπρωταγωνιστές πολύ γνωστούς ηθοποιούς.

<br />

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ»: €1,60 )