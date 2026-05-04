Μόλις 1 στους 5 Έλληνες γνωρίζει τι σημαίνει ESG. Όμως 3 στους 4 θεωρούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων σημαντική. Το χάσμα αυτό λέει πολλά: η κοινωνική απαίτηση για υπεύθυνες επιχειρήσεις είναι ισχυρή και διαισθητική. Δεν χρειάζεται ετικέτα για να υπάρχει.

Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Focus Bari («ESG: Αλλαγή ή Μεταμόρφωση;»), οι Έλληνες καταναλωτές χωρίζονται σε τρεις τύπους: τους «Romantics», που βλέπουν τη βιωσιμότητα ως ζήτημα ταυτότητας, τους «Pragmatists», που θέλουν απτά αποτελέσματα, και τους «Cynics», που ζητούν να δουν τι κερδίζουν οι ίδιοι. Και οι τρεις θέλουν ουσία, όχι εντυπωσιασμό.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο το 44% δηλώνει πρόθυμο να πληρώσει περισσότερο για πράσινες εταιρείες, αναδεικνύοντας το χάσμα μεταξύ αντίληψης και πραγματικής συμπεριφοράς. Η εμπιστοσύνη λείπει. Και η εμπιστοσύνη χτίζεται μόνο με διαφάνεια.

Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις είναι σαφής: να μετατρέψουν το ESG από αφηρημένη έννοια σε εμπειρία, με καθημερινές πρακτικές που αγγίζουν τη ζωή του κόσμου, χωρίς κινήσεις εντυπωσιασμού και χωρίς greenwashing.