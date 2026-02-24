Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για την ίδρυση της Κρατικής Σχολής Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων, βάσει της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΑΠΘ. Το έργο, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, με προϋπολογισμό 327.000 ευρώ. Αφορούσε στον σχεδιασμό και την επιστημονική τεκμηρίωση για τη δημιουργία της Σχολής, του πρώτο δημοσίου εκπαιδευτικού ιδρύματος στη χώρα μας με αποκλειστικό αντικείμενο την επαγγελματική εκπαίδευση τεχνικών κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η ολοκλήρωση των μελετών σηματοδοτεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την ίδρυση της Κρατικής Σχολής Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων. Η Σχολή εντάσσεται στη συνολική πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού για την ενίσχυση του οπτικοακουστικού τομέα και πρόκειται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής δημιουργίας. Μέσα από τη λειτουργία της, επιδιώκουμε την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση της ποιότητας της ελληνικής παραγωγής. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου δημόσιου εκπαιδευτικού ιδρύματος υψηλού επιπέδου, που να παρέχει εξειδικευμένη γνώση και πρακτική κατάρτιση, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οπτικοακουστικής δημιουργίας».

Το έργο περιλάμβανε την εκπόνηση μελετών για τον καθορισμό του σκοπού, της δομής και των βασικών χαρακτηριστικών της Σχολής, καθώς και την ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών σε ειδικότητες της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής παραγωγής. Προσδιορίστηκαν επίσης οι απαραίτητες τεχνικές, εκπαιδευτικές και κτιριακές υποδομές, καθώς και ο εξοπλισμός για τη λειτουργία της Σχολής, σύμφωνα με σύγχρονα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά πρότυπα.

Η Κρατική Σχολή Τεχνικών Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων θα παρέχει εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση σε βασικούς τομείς, όπως η κινηματογραφική παραγωγή, η διεύθυνση φωτογραφίας, το μοντάζ, η ηχοληψία, το post production και το animation, συνδυάζοντας τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή.

Η ίδρυση της Σχολής αναμένεται να σηματοδοτήσει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δημόσιου συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης στον οπτικοακουστικό τομέα, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό και την ποιότητα της ελληνικής κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής παραγωγής. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στα επόμενα στάδια για την υλοποίηση της Σχολής, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των μελετών και διασφαλίζοντας τη δημιουργία ενός σύγχρονου δημόσιου εκπαιδευτικού ιδρύματος που θα εξυπηρετεί πλήρως την συνολική δημόσια πολιτική για τον κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό τομέα.