Στον απόηχο της ανοιχτής επιστολής των «5» (Θανάσης Ζεμπίλης, Ανδρέας Κατσανιώτης, Φώντας Μπαραλιάκος, Γιάννης Οικονόμου και Γιάννης Παππάς), η χθεσινή «κόντρα» -διότι «κόντρα» ήταν και μάλιστα ευθεία- μεταξύ του κυβερνητικού βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα και του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, ήλθε να επιβεβαιώσει το μεγάλο ψυχολογικό χάσμα που υπάρχει ιδιαίτερα με τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς.

Ουσιαστικά η χθεσινή σύγκρουση έριξε νερό στον μύλο της επίκαιρης αντιπαράθεσης ανάμεσα στους «γαλάζιους» βουλευτές και τα εξωκοινοβουλευτικά στελέχη της κυβέρνησης με αφορμή τον περιφερειακό δρόμο της Ηγουμενίτσας και τη σύνδεση με το τελωνείο Μαυροματίου στην ελληνοαλβανική μεθόριο. Η «μπηχτή» του εξωκοινοβουλευτικού υφυπουργού, σύμφωνα με την οποία «τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν ακολουθούν τον εκλογικό κύκλο που προφανώς φέρνει μια εντατικοποίηση των τοπικών θεμάτων στο τέλος κάθε τετραετίας», δεν εξόργισε μόνον τον βουλευτή της ΝΔ που είχε υποβάλει τη σχετική ερώτηση, αλλά και πολλούς ακόμη συναδέλφους του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος.

Τα όσα ακούστηκαν αργότερα στους διαδρόμους της Βουλής δεν είναι διόλου τιμητικά για τον Ταχιάο. Κάποιοι υποστήριζαν ότι «έπαθε Σκέρτσο», άλλοι τον αποκαλούσαν «υφυπουργό αυτοφωράκια», ενώ ένας από την ομήγυρη αναρωτιόταν δηκτικά: «Τι άλλο να περιμένεις από έναν που κατέβει υποψήφιος και για τη Βουλή και για τον Δήμο Θεσσαλονίκης και δεν κατάφερε να εκλεγεί πουθενά; Και για διαχειριστής της πολυκατοικίας του να κατέβαινε, πάλι θα έχανε…».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Προβλέπεται να γίνει ρινγκ η Κ.Ο. της ΝΔ Επί της ουσίας στην ερώτηση του Β. Γιόγιακα για το έργο του Οδικού Άξονα Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι και Παράκαμψη Ηγουμενίτσας το οποίο, ο Ν. Ταχιάος είπε, αν και «είναι ώριμο προς δημοπράτηση», καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες από την Εγνατία οδό ΑΕ, η περιβαλλοντική αδειοδότηση προχωρά, όπως και οι διαδικασίες έγκρισης των κτηματολογίων και συμπλήρωσε ότι «ακόμα δεν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου». Ο βουλευτής, έμαθα, ενοχλήθηκε όταν άκουσε την δικαιολογία ότι «το πιο κρίσιμο είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία», τα οποία, όπως είπε ευθέως ο Ν. Ταχιάος «δεν είναι ανοικτά όλη την ώρα» και ούτε ακολουθούν «τον εκλογικό κύκλο, ο οποίος προφανώς φέρνει μια εντατικοποίηση των τοπικών θεμάτων στο τέλος κάθε τετραετίας». Ο ερωτών βουλευτής δεν έκρυψε την δυσφορία του λέγοντας πως «εμείς στην Ήπειρο, στη Θεσπρωτία, δεν είμαστε Ελλάδα». «Ειλικρινά με εκπλήσσετε και λυπάμαι. Λυπάμαι ειλικρινά. Περίμενα κάτι διαφορετικό σήμερα στην απάντησή σας», είπε στον υπουργό, τονίζοντας πως «τα ισοπεδώσατε όλα» και ρωτώντας τον ποιες είναι οι προτεραιότητες που βάζει και αν τους ρώτησε. Η απάντηση του υφυπουργού ήταν ακόμα πιο ωμή: «Δεν θα πέσουμε στον λαϊκισμό του να πάμε και να υποσχεθούμε σε κάθε τόπο την κάθε ανάγκη του. Δεν είναι εφικτό να γίνει αυτό. Προφανώς θέλουμε η Ηγουμενίτσα να μπορέσει να αναπτυχθεί». Μάλιστα είπε στον βουλευτή: «Προσπαθώ να καταλάβω, ποια ήταν η απάντηση την οποία περιμένατε. Δεν ξέρατε ότι οι χρηματοδοτήσεις δεν είναι ελεύθερες; Δεν ξέρατε ότι οι χρηματοδοτήσεις έχουν όρια;». Μ’ αυτά και μ’ αυτά προβλέπω ότι η συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ (στις 7 Μαΐου) κινδυνεύει να μετατραπεί σε…«ρινγκ»: βουλευτές εναντίον εξωκοινοβουλευτικών υπουργών…

Ο θεματοφύλακας της κυβερνητικής γραμμής

Την ώρα που σιγά – σιγά ξεσηκώνονται οι βουλευτές της ΝΔ και διευρύνεται το μέτωπο κατά των εξωκοινοβουλευτικών υπουργό, υπάρχουν και ορισμένοι συνάδελφοί τους που έχουν το ρόλο του άκαμπτου θεματοφύλακα της κυβερνητικής γραμμής. Ένας από αυτούς είναι ο βουλευτής και πρώην Υφυπουργός Υποδομών, Βασίλης Οικονόμου που επέλεξε να πάρει σαφείς αποστάσεις από τους πέντε «γαλάζιους» συναδέλφους του που έβαλαν στο στόχαστρο το επιτελικό κράτος.

Με μια κίνηση που μεταφράζεται ως κανονικό «άδειασμα», ο Β. Οικονόμου ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν θα έβαζε ποτέ την υπογραφή του σε ένα τέτοιο κείμενο κριτικής. Η επιχειρηματολογία του στηρίχθηκε στην ανάγκη για πολιτική συνέπεια, καθώς, όπως επεσήμανε, το επιτελικό κράτος αποτελεί το κεντρικό αφήγημα της παρούσας διακυβέρνησης. «Όταν μετά από επτά χρόνια λέω ότι το επιτελικό κράτος δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση, κάπου έρχομαι σε αντίφαση με τη διακυβέρνησή μου», σημείωσε χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο, υπογράμμισε το παράδοξο της αμφισβήτησης μιας δομής την οποία η ίδια η παράταξη υπηρετεί πιστά επί σειρά ετών.

Πάντως, ο Βασίλης Οικονόμου δεν περιορίστηκε στην εσωκομματική κριτική, αλλά φρόντισε να προσδώσει και μια διάσταση υστεροφημίας στην επιλογή αυτή της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει το επιτελικό κράτος ως το βασικό εργαλείο της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, το τι ακριβώς θα επιλέξει τελικά να πρωτοκαταγράψει η πένα του ιστορικού για τη συγκεκριμένη περίοδο, παραμένει μια ενδιαφέρουσα εκκρεμότητα που μόνο ο χρόνος μπορεί να απαντήσει. Πάντως, άσπονδοι φίλοι του Β. Οικονόμου είχαν να λένε χθες για την σκληρή γραμμή υπέρ του Κυρ. Μητσοτάκη.

***

Τα κέρδη της Αθήνας στον Αραβικό κόσμο

Η Αθήνα έχει αρχίσει να κεφαλαιοποιεί τη στρατηγική ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με τις χώρες Κόλπου- ενδεχομένως να είχατε διαβάσει και προ λίγων εβδομάδων στο έντυπο «Βήμα» το σχετικό ρεπορτάζ. Αυτό αποτυπώθηκε και στη χθεσινή συνάντηση του Εμίρη του Κατάρ Al Thani με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον ισχυρό Σεΐχη να πλέκει το εγκώμιο της Ελλάδας να ευχαριστεί προσωπικά τον πρωθυπουργό αλλά και τη χώρα γενικότερα για τη στήριξη «στους φίλους σας», όπως είπε χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Προφανώς τόσο η ενεργοποίηση των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία όσο και η ύπαρξη της ρήτρας αμυντικής συνδρομής με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτιμώνται ιδιαιτέρως στον Κόλπο. Ο Σεΐχης, όμως, έβγαλε και μια είδηση, καθώς όπως είπε στην τοποθέτησή του οι δύο πλευρές συζητούν και πέρα του μείζονος (για την Αθήνα) τομέα των επενδύσεων για εγκαθίδρυση στρατιωτικής συνεργασίας.

***

Νέος γύρος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Μ. Ανατολή

Στην ελληνική πρωτεύουσα εκτιμούν τις προθέσεις των Καταριανών, θέλουν να διευρύνουν το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας, έχουν όμως και ορισμένες επιφυλάξεις, καθώς το Κατάρ είναι ο στενότερος σύμμαχος της Τουρκίας στην περιοχή. Από εκεί και πέρα δεν παραγνωρίζουν ότι στην εν λόγω χώρα απλώνεται η μεγαλύτερη και πλέον ισχυρή αμερικανική βάση στην περιοχή, ενώ στα ανώτερα κλιμάκια της ελληνικής διπλωματίας παρακολουθούν στενά την αντιπαράθεση που βρίσκεται για την πρωτοκαθεδρία στον Κόλπο μεταξύ Σαουδικής Αραβίας- Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Με την πρώτη έχουν συνταχθεί η Τουρκία και το Πακιστάν και η Αίγυπτος, ενώ τα πιο… δυτικόστροφα Εμιράτα καλοβλέπουν την ειρήνευση της περιοχής συνολικά με το Ισραήλ ώστε να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στο φιλόδοξο εγχείρημα του IMEC. Η σύγκρουση πέρασε από προχθές και στον χώρο της ενέργειας με τα Εμιράτα να αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ+ προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή τους. Η Αθήνα προς ώρας πατά και στις δύο βάρκες, ενώ όπως μαθαίνω ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προετοιμάζει νέο γύρο επισκέψεων στη Μέση Ανατολή.

***

Διαβάζοντας «Το Βήμα» στην Τεχεράνη

«Το Βήμα» έλαβε επιστολή από την πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα με αφορμή άρθρο γνώμης με τίτλο «Στενά του Ορμούζ: Το Δίκαιο σε ομηρία;» που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση. Όπως εξηγούν διπλωματικές πηγές, η επιστολή αυτή έχει σημασία διότι είναι η πρώτη φορά που η Τεχεράνη ξεδιπλώνει τη νομική της στρατηγική για τα Στενά του Ορμούζ. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Κύριε Διευθυντά,

Αναφορικά με το άρθρο που δημοσιεύσατε στην εφημερίδα σας στις 21/4/2026, στην στήλη «Γνώμες» που αφορά το ζήτημα της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνουμε τα εξής:

Το Ιράν, ως παράκτιο κράτος και σύμφωνα με το διεθνές εθιμικό δίκαιο ασκεί πλήρη κυριαρχία στα χωρικά του ύδατα. Το ειδικό καθεστώς των διεθνών στενών δεν αναιρεί την κυριαρχία αυτή, αλλά τη ρυθμίζει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Περαιτέρω, το Ιράν δεν έχει κυρώσει την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) ως εκ τούτου, δεν δεσμεύεται συμβατικά από το καθεστώς της διέλευσης transit passage.

Σε κάθε περίπτωση σε συνθήκες ένοπλης σύγκρουσης, το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο μετατοπίζεται στο δίκαιο του ναυτικού πολέμου, το οποίο παρέχει στο Ιράν το δικαίωμα στον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα χωρικά του ύδατα και της επιβολής περιορισμών ανάλογα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι πολεμικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, κάθε κράτος που δέχεται επίθεση διατηρεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Το δικαίωμα αυτό δύναται να περιλαμβάνει και μέτρα περιορισμού θαλάσσιων οδών που χρησιμοποιούνται από εχθρικές δυνάμεις.

Υπό το πρίσμα αυτό, ένας εκτεταμένος περιορισμός ή αποκλεισμός της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ εμπίπτει στα επιτρεπόμενα μέσα άσκησης κυριαρχικών και πολεμικών δικαιωμάτων του Ιράν.

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας επιστολής προς αποκατάσταση της ακρίβειας των σχετικών αναφορών.

Με εκτίμηση,

Τμήμα Τύπου της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα».

***

Η παρέμβαση του Προκόπη για τις υποκλοπές

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, στη χθεσινή εκδήλωση στην ΕΣΗΕΑ με τίτλο «Ώρα ριζικών αλλαγών για το κράτος και τη Δημόσια Διοίκηση». Στην παρέμβασή του, ο κ. Παυλόπουλος εξαπέλυσε δριμεία κριτική για το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, τονίζοντας χαρακτηριστικά: ​«Το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει καταφέρει καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου. Πλήγμα το οποίο εκπορεύεται από την Κυβέρνηση αλλά και, δυστυχώς, από χειρισμούς της ίδιας της Δικαιοσύνης, οι οποίοι αφήνουν στο σκοτάδι της ανοχής ή και της συγκάλυψης πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών».

​Να σας μεταφέρω και κάτι με ενδιαφέρον από τη σύντομη αλλά ζωηρή εισήγησή του: ο κ. Παυλόπουλος ανέφερε ότι αρκετοί δημοσιολόγοι δεν έχουν σηκώσει τα θέματα του Κράτους Δικαίου όσο ψηλά θα έπρεπε. Ποιους να εννοεί άραγε;