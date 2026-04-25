Μια… σιωπηλή, αλλά αρκούντως ενδιαφέρουσα «μάχη», φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με κοινό παρονομαστή τη σχεδιαζόμενη αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες από τον MSCI τον Μάιο του 2027. Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων αποδεικνύεται τελικά πολύ μεγαλύτερη, ιδιαίτερα μετά και τις τελευταίες κινήσεις δύο «υποψηφίων» για τον ελληνικό δείκτη Standard του MSCI.

Μέχρι τώρα, η συζήτηση περί το ποιοι θα είναι τελικά οι «εκλεκτοί» που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους βασικούς δείκτες των ανεπτυγμένων αγορών, μια εξέλιξη που συνεπάγεται σημαντικές παθητικές εισροές κεφαλαίων, αυξημένη ορατότητα και αναβάθμιση της επενδυτικής εικόνας των εισηγμένων, περιστρεφόταν στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες θεωρούντο ως κυρίαρχες.

Οι εκτιμήσεις που πυροδότησαν τη συζήτηση

Ειδικότερα, μέχρι πρότινος, η JPMorgan εκτιμούσε ότι η Ελλάδα θα ενταχθεί στον δείκτη MSCI Europe με τέσσερις μετοχές, τις Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank.

Η εκτίμηση αυτή ουσιαστικά άφηνε εκτός βασικού δείκτη σημαντικά «βαριά χαρτιά» της αγοράς, όπως τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ, την Allwyn και τη Jumbo, παρά το γεγονός ότι αρκετές από αυτές συμμετέχουν σήμερα στον δείκτη αναδυόμενων αγορών.

Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη προσομοίωση του ίδιου του MSCI (Νοέμβριος 2025), σύμφωνα με την οποία στον δείκτη της Ελλάδας αναμενόταν να περιληφθούν, πέραν των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ και η Allwyn, με τη Jumbo να παραμένει εκτός.

Τα νέα δεδομένα αλλάζουν τις ισορροπίες

Από τότε μέχρι σήμερα, όμως, τα δεδομένα έχουν μεταβληθεί και συνεχίζουν να μεταβάλλονται, καθιστώντας τη «μάχη» για την είσοδο στους δείκτες ακόμη πιο ανοιχτή.

Καταρχάς, ο πρώην ΟΠΑΠ έχει πλέον ενσωματωθεί πλήρως στην Allwyn, με την αποτίμηση του ομίλου να διαμορφώνεται στα 10,8 δισ. ευρώ, ενισχύοντας το επενδυτικό του αποτύπωμα. Εάν δεν αλλάξει πλέον κάτι δραματικά το επόμενο δωδεκάμηνο, η μετοχή της Allwyn βρίσκεται «σφήνα» στις κεφαλαιοποιήσεις των τραπεζικών μετοχών, με τις Πειραιώς και Alpha Bank να υπολείπονται στο 10,2 δισ. και 8,4 δισ. αντίστοιχα (αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι δεν είναι μόνο οι κεφαλαιοποιήσεις το κριτήριο, αλλά είναι το πρώτο τεστ για τους παρόχους).

Την ίδια στιγμή, η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ύψους 4 δισ. ευρώ αποτελεί έναν ακόμη καταλύτη που μπορεί να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες, τόσο σε επίπεδο κεφαλαιοποίησης όσο και ελεύθερης διασποράς.

Οι αναλυτές «βλέπουν» είσοδο της ΔΕΗ

Ήδη, χρηματιστηριακοί αναλυτές αναθεωρούν προς τα πάνω τις πιθανότητες ένταξης της ΔΕΗ στους δείκτες των ανεπτυγμένων αγορών. Η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ σήμερα είναι στα 6,5 δισ., αναμένοντας να ξεπεράσει τα 10 δισ. με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.

Η Eurobank Equities σημειώνει ότι η αύξηση της ελεύθερης διασποράς που θα προκύψει από την ΑΜΚ «αναμένεται να διασφαλίσει την ένταξη της ΔΕΗ στον MSCI Developed Greece, ενισχύοντας την ορατότητα και διευρύνοντας τη βάση επενδυτών».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Beta Securities εκτιμά ότι η αύξηση της κεφαλαιοποίησης κατά 4 δισ. ευρώ καθιστά «ιδιαίτερα πιθανή» την ένταξη της εταιρείας στον βασικό δείκτη MSCI Developed Markets, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες εισροές κεφαλαίων σε βάθος χρόνου.

Πέραν όμως των τεχνικών ζητημάτων που θα κρίνουν ασφαλώς τις αποφάσεις του MSCI, καθοριστικό ρόλο θα έχουν και οι ανάλογες αναβαθμίσεις της ελληνικής αγοράς από FTSE Russell και S&P μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο. Όπερ σημαίνει ότι οι ροές κεφαλαίων ενδεχομένως να αλλάξουν τις ισορροπίες και πάλι…

Πηγή ΟΤ