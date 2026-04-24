Στις ΗΠΑ, έκτακτη σύσκεψη του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ και του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, με εκπροσώπους των μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας. Στη Βρετανία, εκτός προγράμματος συναντήσεις φορέων όπως η Τράπεζα της Αγγλίας και το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC). Και στην Ινδία, σύγκληση διυπουργικού χαρακτήρα, με σαφείς εντολές για προληπτική θωράκιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτές και ανάλογες αντιδράσεις προκαλούνται από τη συζήτηση που έχει ξεσπάσει γύρω από τις δυνατότητες του «πνευματικού παιδιού» της τεχνολογικής εταιρίας Anthropic, ονόματι Claude Mythos.

Αισιόδοξοι κι απαισιόδοξοι

Το ερώτημα που ταλανίζει κυβερνήσεις και κρατικούς φορείς, από όταν η Anthropic ανακοίνωσε στις αρχές Απριλίου τους κινδύνους που απορρέουν από ενδεχόμενη χρήση του Mythos, παραμένει το ίδιο. Δεδομένου ότι το εν λόγω πρόγραμμα έχει την ικανότητα να εντοπίζει πάσης φύσεως ευπάθειες σε όλα τα μεγάλα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα περιήγησης, ο βασικός φόβος έγκειται στις εξαιρετικά προηγμένες δυνατότητες hacking. «Πρέπει να σκύψουμε πάνω από το Mythos, τι σημαίνει ως εξέλιξη για το κυβερνοέγκλημα» σημείωσε ο επικεφαλής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, μιλώντας στο BBC. Ρεπορτάζ του Bloomberg λίγες ημέρες αργότερα, ανέφερε ότι μικρή ομάδα μη εξουσιοδοτημένων χρηστών φαίνεται να απέκτησε πρόσβαση στο μοντέλο, επιτείνοντας τις ανησυχίες για το κατά πόσο η ίδια η εταιρία -που έχει δρομολογήσει την κλειστή συμμαχία Project Glasswing, από κοινού με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας- είναι σε θέση να εγγυηθεί την όποια ασφάλεια.

Η αβεβαιότητα γύρω από το ζήτημα γεννά εύλογες απορίες. Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι κρούουν κώδωνα κινδύνου. Όπως ο υπουργός Οικονομικών του Καναδά, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπέιν, που στο πλαίσιο της συνόδου του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσινγκτον, δήλωσε: «Το ζήτημα είναι αρκετά σοβαρό γιατί, σε αντίθεση με γνωστά γεωπολιτικά σημεία κινδύνου, όπως το Στενό του Ορμούζ, όπου οι παράμετροι είναι σαφείς, στην περίπτωση αυτή έχουμε να κάνουμε με το άγνωστο».

Προβληματισμένες και ταυτόχρονα δραστήριες δείχνουν οι Βρυξέλλες, με στελέχη της Κομισιόν να έχουν συναντηθεί τουλάχιστον τρεις φορές με παράγοντες της Anthropic, προσπαθώντας να αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραμμα, δίχως να έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν συμφωνία. Κίνα και Ρωσία δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια, αλλά αναλυτές εκτιμούν ότι το γεγονός και μόνο ότι δεν έχουν θέση στο τραπέζι, δημιουργεί μεγάλο άγχος σε Πεκίνο και Μόσχα. «Για την Κίνα είναι το δεύτερο καμπανάκι αφύπνισης μετά το ChatGPT» επισημαίνει στους New York Times o Ματ Σίχαν, συνεργάτης της δεξαμενής σκέψης Carnegie Endowment for International Peace. Και προσθέτει ότι το ενδεχόμενο να αποκτήσουν προβάδισμα στο πεδίο AI οι ΗΠΑ μεγαλώνει υπέρμετρα το τεχνολογικό χάσμα υπέρ της Ουάσινγκτον.

Στον αντίποδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μοναδικό κράτος μετά τις ΗΠΑ με πρόσβαση στο Myhtos, διαβλέπουν θετικές προοπτικές, πέρα από τα επιμέρους ρίσκα. «Πρόκειται για αναβάθμιση στις ψηφιακές δυνατότητες των τεχνολογιών AI» τόνισε ο υφυπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Ασφάλειας, Κανίσκα Ναραγιάν. Είχε προηγηθεί έκθεση του Ινστιτούτου Ασφαλείας AI, όπου υπογραμμιζόταν ότι παρότι το Mythos συνιστά ισχυρότατο ψηφιακό εργαλείο, η επικινδυνότητά του είναι ευθέως ανάλογη με την τρωτότητα των αμυνόμενων συστημάτων ασφαλείας. «Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι το Mythos θα είχε την ίδια επιτυχία απέναντι σε καλά υπερασπιζόμενα συστήματα», αναφέρεται συγκεκριμένα.

Αλλαγές και προβολές

Υπάρχουν φυσικά και οι ανυπόμονοι της υπόθεσης. Όπως ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έχει επανειλημμένα καλέσει την Anthropic και τον διευθύνοντα σύμβουλό της Ντάριο Αμόντει να άρει κάθε περιορισμό χρήσης που αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις. H προτροπή του Χέγκσεθ, έρχεται δύο μήνες αφότου χαρακτήρισε την Anthropic «κίνδυνο για την αλυσίδα εφοδιασμού», δίνοντας τότε εντολή σε όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν τη χρήση του μοντέλου Claude, μετά από απαίτηση της εταιρίας τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της να μην χρησιμοποιηθούν για μαζική εγχώρια επιτήρηση ή για αυτόνομα οπλικά συστήματα.

Η εταιρία απάντησε με μήνυση κατά του ίδιου και του Υπουργείου Πολέμου. Όμως οι τρέχουσες εξελίξεις υπαγορεύουν αλλαγή πορείας. «Το νέο μοντέλο Mythos, κρατάει την εταιρεία Anthropic στο κατώφλι του Λευκού Οίκου» γράφει για τον ιστότοπο The Hill η τεχνολογική συντάκτρια Μιράντα Ναζάρο, συμπληρώνοντας πως η συνάντηση του Αμόντει με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης φαίνεται να πήγε πολύ καλά. Η αλλαγή στάσης αποτυπώθηκε εμφατικά στα όσα δήλωσε κι ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ: «Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις. Ανήκουν στην Αριστερά πολιτικά αλλά συνεργαζόμαστε πολύ καλά».

Είναι αυτή η ισχύς των τεχνολογικών εταιριών κι η επακόλουθη δύναμή τους να υπαγορεύουν πολιτικές μεταστροφές που κάνει ορισμένους να μιλούν για την αναγκαιότητα η αμερικανικήκυβέρνηση να μιλάει με πολλούς προμηθευτές υπολογιστικών προγραμμάτων. «Η ποικιλία επιλογών είναι το κλειδί» αναφέρει ο Ματ Μίτελσταντ, ερευνητής του Ινστιτούτου Πολιτικής και Στρατηγικής AI, μιλώντας στο The Hill.

Άλλοι πάλι βάζουν και ζητήματα βιωσιμότητας μιας οικονομίας αποκλειστικά αλγοριθμικής. Το αμερικανικό περιοδικό Wired σε άρθρο του προ μηνών, εν μέσω φρενίτιδας γύρω από την AI, σημείωνε, παραπέμποντας σε έρευνα του MIT: «Η μελέτη από το MIT υποδηλώνει ότι τα μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης ενδέχεται σύντομα να προσφέρουν μειωμένες αποδόσεις σε σύγκριση με τα μικρότερα μοντέλα. Τα περιθώρια ανάπτυξης τα επόμενα πέντε με δέκα χρόνια θα αρχίσουν να στενεύουν». Παρομοίως, ο πάντα επιφυλακτικός Economist πιο πρόσφατα προειδοποιούσε ότι στο πρόσφατο παρελθόν παρόμοιες διακηρύξεις καινοτομίας συνοδεύονταν από το κατάλληλο «αλάτι», που σκοπό έχει να ανεβάσει τις χρηματιστηριακές τιμές των τεχνολογικών εταιριών.