Στο Βήμα της Βουλής αμέσως μετά τον Κωνσταντίνο Τσιάρα ανέβηκε ο Νότης Μηταράκης ο οποίος είναι εκ των 11 + 2 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας των οποίων συζητείται η άρση ασυλίας αναφορικά με την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για παράτυπες επιδοτήσεις.

«Ο βουλευτής δεν πρέπει να ζει σε γυάλα»

Εδώ δε μιλάμε για ρουσφέτι, είπε λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Μηταράκης, «αλλά για ζήτημα που μεταφέρθηκε σε μας από την αρμόδια υπηρεσία με νόμιμο τρόπο. Ο βουλευτής δεν πρέπει να ζει σε γυάλα», τόνισε κατά την τοποθέτησή του ο πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και συνέχισε: «Είναι πολιτική δραστηριότητα η μεταφορά αιτήματος. Ο πρώτος συνήγορος του πολίτη είναι ο βουλευτής».

Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική δικαιοσύνη, επανέλαβε ότι το πολιτικό του γραφείο έπραξε σωστά κι έκλεισε με αιχμή, λέγοντας πως «η νομολογία που δημιουργείται θα έχει επιπτώσεις στον κοινοβουλευτισμό».