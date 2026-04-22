Φανερά φορτισμένος ήταν στο βήμα της Βουλής ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Αχ. Καραμανλής ο οποίος ελέγχεται για εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 224.000 ευρώ σε 37 βιοκαλλιεργητές.

Μάλιστα για τις επιδοτήσεις αυτές ο κ. Κώστας Αχ. Καραμανλής ελέγχεται για κακουργηματική κατηγορία καθώς το ποσό με το οποίο φέρεται να επιδότησε τους 37 ξεπερνά τα 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, συνεργάτης του κ. Καραμανλή φέρεται να του μεταφέρει αίτημα την περίοδο που ήταν υπουργός αγροτικής ανάπτυξης.

«Το επίμαχο ζήτημα αφορά την απόρριψη για τυπικό λόγο των αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών, στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεχαν όλες οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καταβολή ενίσχυσης», εξήγησε και τόνισε ότι «η καταβολή αυτή πραγματοποιήθηκε αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη στον νόμο διαδικασία, της ιεραρχικής προσφυγής.».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο κ. Κώστας Αχ. Καραμανλής από το βήμα της Βουλής, τόνισε – σε φορτισμένο κλίμα: «πουθενά δεν καταγράφεται συνομιλία δικιά μου ή των συνεργατών μου».

«Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κι αν κληθώ» τόνισε.

Στο ίδιο σκάνδαλο ελέγχονται ακόμη 12 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας των οποίων επίσης κρίνεται η άρση ασυλίας.