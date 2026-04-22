Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, έφτασε το πρωί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου είχε συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σε δηλώσεις της έξω από το υπουργείο, η κ. Κοβέσι ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «θα τα συζητήσουμε όλα», επισημαίνοντας πως «υπάρχει αρκετός θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας». Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διευκρινίσεων τις επόμενες ημέρες, λέγοντας ότι «θα εξηγήσουμε πολλά περισσότερα αύριο».



Όπως είπε, κατά την παραμονή της στην Αθήνα πρόκειται να πραγματοποιήσει συναντήσεις με τρεις υπουργούς: τον υπουργό Δικαιοσύνης, τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Οικονομικών. «Όπως είπα και την προηγούμενη φορά έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση», σημείωσε με νόημα.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που συνδέονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις, περιοριζόμενη στη φράση «ας το συζητήσουμε αύριο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις.

Αμέσως μετά τις δηλώσεις της, η κ. Κοβέσι εισήλθε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου την υποδέχθηκε ο κ. Φλωρίδης, ξεκινώντας έναν κύκλο επαφών που αναμένεται να ρίξει φως σε κρίσιμα ζητήματα.