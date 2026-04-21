Με τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να βρίσκονται στον αέρα, αφού καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει πρακτικά κάνει κάποια κίνηση για αυτό παρά μόνο στο παρασκήνιο μέσω του Πακιστάν -η ηγεσία του οποίου εκφράζει συνεχώς την αισιοδοξία της για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων-, το ενδεχόμενο εκπνοής της εκεχειρίας γίνεται ολοένα και πιο πιθανό και οι δύο πλευρές εμφανίζονται να προετοιμάζονται για ακόμα έναν γύρο αντιπαράθεσης στο πεδίο.

Με τις ΗΠΑ να συνεχίζουν να μην κάνουν πίσω ως προς τον ναυτικό αποκλεισμό και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη των βομβαρδισμών σε περίπτωση εκπνοής της διορίας χωρίς την επιτευξη συμφωνίας, το Ιράν σκληραίνει κι αυτό την στάση του περαιτέρω με κινήσεις και απειλές και πέρα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Σκληρή στάση από το Ιράν

Χαρακτηριστική είναι ανάρτηση του προέδρου της Βουλής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος ξεκαθάρισε πως: «Ο Τραμπ, επιβάλλοντας αποκλεισμό και παραβιάζοντας την κατάπαυση του πυρός, επιδιώκει –κατά την άποψή του– να μετατρέψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε τραπέζι παράδοσης ή να δικαιολογήσει μια νέα πολεμοχαρή στάση. Δεν αποδεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών και, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, έχουμε προετοιμαστεί για να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης».

Επιπλέον, ο βουλευτής του Ιράν και μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Ρεζά Μοχσέν Σανί, εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο διεξαγωγής διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ υπό τις παρούσες συνθήκες.

Σύμφωνα με δηλώσεις του που μετέδωσε το πρακτορείο Mehr, οι διαπραγματεύσεις «δεν είναι αποδεκτές», κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι θέτει «υπερβολικές απαιτήσεις» και επιχειρεί να αποκομίσει εσωτερικά πολιτικά οφέλη.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες, τις πρόσφατες επιθέσεις και το ιστορικό μας στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο επόμενος γύρος συνομιλιών είναι, αν θέλει ο Θεός, εκτός ατζέντας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, η ιρανική κρατική τηλεόραση διέψευσε δημοσιεύματα διεθνών μέσων που έκαναν λόγο για επικείμενη μετάβαση ιρανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν για ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μέχρι στιγμής, καμία ιρανική αντιπροσωπεία δεν έχει αναχωρήσει για το Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν, είτε πρόκειται για βασική είτε για δευτερεύουσα αντιπροσωπεία», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, διαψεύδοντας πληροφορίες περί προγραμματισμένων συναντήσεων και συγκεκριμένων ωρών για αμερικανοϊρανικές συνομιλίες.

Παράλληλα, ανώτερος στρατιωτικός διοικητής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον οποίο επικαλέστηκε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να δώσουν «άμεση και αποφασιστική απάντηση» σε οποιαδήποτε νέα εχθρική ενέργεια από τους αντιπάλους της χώρας.

Το «παιχνίδι» με την αναχώρηση Βανς και οι απειλές Τραμπ

Αντίστοιχα αντικρουόμενες πληροφορίες για την στάση των ΗΠΑ στο θέμα έρχονται και από την αμερικανική κυβέρνηση, καθώς ο Βανς υποτίθεται -σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις Τραμπ- θα έπρεπε να βρίσκεται στο Πακιστάν από χθες, σήμερα διέρρευσε ότι θα πήγαινε αργότερα σήμερα και άλλες πηγές αναφέρουν ότι θα μεταβεί αύριο.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι το Iράν έχει παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία εκεχειρίας, ενώ νωρίτερα είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει παράταση στην εκεχειρία.

Τι γίνεται με τον Λίβανο

Την ίδια στιγμή, η ένταση παραμένει υψηλή και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ απείλησε να σκοτώσει τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε ισχύ δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε σειρά επιθέσεων στον νότιο Λίβανο. Το πρακτορείο ανέφερε ότι πυροβολικό έπληξε περιοχές κοντά στην πόλη Κουνίν στην επαρχία Μπιντ Τζμπέιλ, ενώ καταγράφηκαν και κατεδαφίσεις κτιρίων και υποδομών σε διάφορα χωριά.

Το ίδιο μέσο ανέφερε ότι ισραηλινές δυνάμεις παγίδευσαν με εκρηκτικά κατοικίες στα χωριά Μπέιτ Λιφ, Σάμαα, Μπιγιάδα και Νακούρα, οι οποίες στη συνέχεια ισοπεδώθηκαν.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου να μην κινηθούν νοτιότερα από τη γραμμή συγκεκριμένων χωριών, τα οποία απεικονίζονται σε χάρτη που δημοσιοποιήθηκε από τις ισραηλινές αρχές.

Έντονη ανησυχία στην Ευρώπη

Η κατάσταση στην Μέση Ανατολή προκαλεί ολοένα και αυξανόμενη ανησυχία στην Ευρώπη, τόσο για τις εξελίξεις τις ίδιες όσο και για τις επιπτώσεις αυτών στην Ευρώπη. Η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία ζήτησαν να συζητηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ. Το αίτημα διατύπωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Παρόμοια θέση εξέφρασε και ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό, ο οποίος κάλεσε για τουλάχιστον μερική αναστολή της συμφωνίας, αφού πρώτα είχε χαρακτηρίσει τις πράξεις των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο ως «απολύτως απαράδεκτες».

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προειδοποίησε ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν έχει προκαλέσει τη χειρότερη ενεργειακή κρίση που έχει καταγραφεί ποτέ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Επίτροπος Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποίησε ότι εάν δεν αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, οι συνέπειες για την Ευρώπη και την παγκόσμια οικονομία θα είναι «καταστροφικές».