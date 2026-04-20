Σε αχαρτογράφητα νερά βρίσκονται οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν την ώρα που η κλεψύδρα αδειάζει. Από την μία ο Τραμπ δήλωσε πως σήμερα θα έπεφταν οι υπογραφές στη νέα συμφωνία των δύο πλευρών και ότι ο Βανς πετούσε για το Πακιστάν.

Τίποτα από τα δύο δεν πρόκειται να συμβεί αφού ο Βανς φέρεται να είναι ακόμα στην Ουάσιγκτον, οπότε είναι αδύνατο να υπογράψει συμφωνία στο Ισλαμαμπάντ. Την ίδια ώρα το Ιράν δεν έχει ανάψει οριστικά το πράσινο φως για τις νέες διαπραγματεύσεις.

Αξιωματούχος σε δηλώσεις του στο Reuters τόνισε ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση.

Επίθεση Τραμπ σε Δημοκρατικούς, Ομπάμα και Μπάιντεν

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τον καταιγισμό αναρτήσεων. Στο στόχαστρό του βρέθηκαν όσοι αμφισβητούν τους ισχυρισμούς και επικρίνουν τους χειρισμούς του στη Μέση Ανατολή.

«Οι Δημοκρατικοί κάνουν ό,τι μπορούν για να υπονομεύσουν την εξαιρετικά ισχυρή θέση στην οποία βρισκόμαστε όσον αφορά το Ιράν. Παρά το γεγονός ότι ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος διήρκεσε 4 χρόνια, 3 μήνες και 14 ημέρες, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 6 χρόνια και 1 ημέρα, ο Πόλεμος της Κορέας 3 χρόνια, 1 μήνα και 2 ημέρες, ο Πόλεμος του Βιετνάμ 19 χρόνια, 5 μήνες και 29 ημέρες, και ο πόλεμος στο Ιράκ διήρκεσε 8 χρόνια, 8 μήνες και 28 ημέρες, τους αρέσει να λένε ότι υποσχέθηκα 6 εβδομάδες για να νικήσουμε το Ιράν, και στην πραγματικότητα, από στρατιωτική άποψη, ήταν πολύ πιο γρήγορο από αυτό, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσω να πιέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνάψουν μια συμφωνία που δεν είναι τόσο καλή όσο θα μπορούσε να είναι. Διάβασα τις ψευδείς ειδήσεις που λένε ότι δέχομαι «πίεση» για να συνάψω μια συμφωνία» ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια επεσήμανε: «ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ! Δεν αισθάνομαι καμία πίεση, αν και όλα θα γίνουν σχετικά γρήγορα! Ο χρόνος δεν είναι εχθρός μου, το μόνο που έχει σημασία είναι ότι επιτέλους, μετά από 47 χρόνια, θα τακτοποιήσουμε το ΧΑΛΙΑ που άφησαν να συμβεί άλλοι Πρόεδροι, επειδή δεν είχαν το θάρρος ή την προνοητικότητα να κάνουν ό,τι έπρεπε να γίνει όσον αφορά το Ιράν. Είμαστε μέσα σε αυτό, και θα γίνει ΣΩΣΤΑ, και δεν θα αφήσουμε τους αδύναμους και αξιολύπητους Δημοκρατικούς, ΟΛΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ, που για χρόνια μιλούσαν για τους κινδύνους του Ιράν και ότι κάτι πρέπει να γίνει, αλλά τώρα, αφού είμαι εγώ αυτός που το κάνει, υποτιμούν τα επιτεύγματα του Στρατού μας και της Κυβέρνησης Τραμπ».

Ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Σε νέα του ανάρτηση ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως πιστεύει ότι η συμφωνία για τα πυρηνικά την οποία διαπραγματεύεται με το Ιράν θα είναι «κατά πολύ καλύτερη» από τη διεθνή συμφωνία του 2015 για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

«Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ που κάνουμε με το Ιράν θα είναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ από την JCPOA, την κοινώς λεγόμενη Πυρηνική Συμφωνία του Ιράν» έγραψε και πρόσθεσε ότι «δεν βρίσκεται υπό καμία πίεση» για να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, ωστόσο «όλα θα συμβούν σχετικά γρήγορα».



Το ευχαριστώ του Τραμπ στο Ιράν

Πάντως στην τελευταία του χρονικά ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να πει και ένα «ευχαριστώ» στο Ιράν. Για ποιο λόγο; Για το γεγονός ότι εκατοντάδες πλοία σπεύδουν στις ΗΠΑ για να προμηθευτούν πετρέλαιο.

«Η ιρανική ηγεσία έχει στείλει εκατοντάδες πλοία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στο Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Αλάσκα, για να προμηθευτούν πετρέλαιο — Σας ευχαριστούμε πολύ» ανέφερε στην ανάρτησή του.

Μένει να δούμε εάν αυτό θα επιβεβαιωθεί και από τα επίσημα στοιχεία, γιατί πολλές φορές οι ισχυρισμοί του αμερικανού προέδρου έχουν διαψευστεί.

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης και η αισιοδοξία του Πακιστάν

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στον πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ ότι οι «συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τις ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Αραγτσί είπε στον Νταρ ότι το Ιράν, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές του θέματος, θα αποφασίσει για τα βήματα που θα ακολουθήσει.

Την ίδια ώρα το Πακιστάν θεωρεί ότι θα καταφέρει να πείσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters αξιωματούχος της πακιστανικής κυβέρνησης.

«Έχουμε λάβει θετικά μηνύματα από το Ιράν. Η κατάσταση είναι ρευστή, αλλά καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε να είναι εδώ όταν θα αρχίσουμε τις συνομιλίες αύριο ή μεθαύριο», ανέφερε ο αξιωματούχος υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Συμπλήρωσε πως η πακιστανική κυβέρνηση διατηρεί ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, καθώς η συμφωνηθείσα εκεχειρία πλησιάζει στη λήξη της.