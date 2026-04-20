Τη σιγουριά του ότι η συμφωνία με το Ιράν θα «σήμερα» στο Πακιστάν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος μίλησε στο Fox News και εμφανίστηκε σίγουρος τόσο για την πραγματοποίηση των διαπραγματεύσεων όσο και για την υπογραφή συμφωνίας.

Η εφημερίδα New York Post αναφέρει ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η υπόλοιπη αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να προσγειωθούν στο Πακιστάν εντός των επόμενων ωρών για συνομιλίες σχετικά με το Ιράν.

«Υποτίθεται ότι θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες», δήλωσε ο Τραμπ. «Γι’ αυτό υποθέτω ότι, σε αυτό το στάδιο, κανείς δεν παίζει παιχνίδια».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στην Post ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία – στην οποία περιλαμβάνονται επίσης ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός/σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ – οδεύει προς το Ισλαμαμπάντ, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη δηλώνει ότι «δεν έχει σχέδια για τον επόμενο γύρο» ειρηνευτικών συνομιλιών.

«Κατευθύνονται προς τα εκεί τώρα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο μετά τις 9 π.μ. EST. «Θα φτάσουν εκεί απόψε, ώρα (Ισλαμαμπάντ).» Υπονόησε ότι θα ήταν έτοιμος να συναντήσει κορυφαίους ιρανούς ηγέτες εάν επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Ο Βανς έφυγε από το Ισλαμαμπάντ την περασμένη Κυριακή μετά από 21 ώρες αποτυχημένων ειρηνευτικών συνομιλιών με ιρανούς αξιωματούχους. Αποδίδει την αποτυχία στην προφανή άρνηση του Ιράν να εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του, ενώ οι ιρανοί εκπρόσωποι ισχυρίστηκαν ότι οι ΗΠΑ πρέπει να κάνουν περισσότερα για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους.