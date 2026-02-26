Δεκάδες συνεντεύξεις μαρτύρων του FBI από την έρευνα για τον Τζέφρι Επστιν φαίνεται να λείπουν από το τεράστιο αρχείο εγγράφων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον προηγούμενο μήνα.

Η υπόθεση εγείρει έντονα ερωτήματα για τη διαχείριση των εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης και τη συμμόρφωσή του με το νόμο που απαιτεί τη διαφάνεια στη δημοσίευση των φακέλων θυμάτων Επστιν.

Στο αρχείο δεν περιλαμβάνονται κρίσιμα έγγραφα που σχετίζονται με την καταγγελία γυναίκας κατά του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με έλεγχο των αρχείων από την εφημερίδα «The New York Times».

Πρόκειται για σημειώσεις του FBI που συνοψίζουν τις συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν σχετικά με ισχυρισμούς που είχε καταθέσει η γυναίκα το 2019, λίγες μέρες μετά τη σύλληψη του Επστιν, υποστηρίζοντας ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά τόσο από τον Επστιν όσο και από τον Τραμπ, δεκαετίες νωρίτερα, όταν ήταν ανήλικη.

Η ύπαρξη των σημειώσεων αποκαλύφθηκε σε ένα ευρετήριο που καταγράφει το υλικό της έρευνας σχετικά με την καταγγελία της και το οποίο δημοσιεύθηκε δημόσια. Σύμφωνα με το ευρετήριο, το FBI πραγματοποίησε τέσσερις συνεντεύξεις και συνέταξε συνοπτικά έγγραφα για κάθε μία. Ωστόσο, μόνο η μία συνοπτική αναφορά, που αφορά τις κατηγορίες κατά του Επστιν, δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι άλλες τρεις λείπουν.

Δεν είναι σαφές γιατί λείπουν τα συγκεκριμένα έγγραφα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε στη «The Times» ότι «τα μόνα υλικά που δεν δόθηκαν ήταν είτε προστατευόμενα από απόρρητο είτε αντίγραφα» είτε αντικείμενα ομοσπονδιακής έρευνας. Οι αξιωματούχοι δεν απάντησαν άμεσα στο γιατί οι σημειώσεις που σχετίζονται με την καταγγελία της γυναίκας δεν δόθηκαν.

Την Τετάρτη το απόγευμα, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι επανεξετάζει ποια έγγραφα έχουν δημοσιευθεί σε σχέση με το ευρετήριο και θα δημοσιεύσει όσα «βρεθούν ότι είχαν επισημανθεί εσφαλμένα κατά τη διαδικασία αναθεώρησης», εφόσον επιβάλλεται από το νόμο να γίνουν δημόσια.

Η καταγγελία

Η γυναίκα περιέγραψε λεπτομερώς τα επαναλαμβανόμενα βίαια περιστατικά με τον Επστιν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της 24ης Ιουλίου 2019.

Υποστήριξε ότι ως έφηβη στη Νότια Καρολίνα της είχε ζητηθεί να προσέχει παιδιά σε σπίτι στο Hilton Head Island, αλλά αντί για παιδιά υπήρχε μόνο ο Επστιν, που τη νάρκωνε και την κακοποιούσε διαρκώς σεξουαλικά.

Η ίδια ζήτησε από τους πράκτορες να αφαιρέσουν τον Τραμπ από φωτογραφία που έδειξε, λόγω φόβου αντιποίνων. Οι τρεις επόμενες συνεντεύξεις του FBI δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και η αξιοπιστία της καταγγελίας δεν αξιολογήθηκε δημόσια.

Η γυναίκα είχε συμμετάσχει σε αγωγή κατά της περιουσίας του Επστιν, την οποία αργότερα απέσυρε, ενώ η χρηματική αποζημίωση που τυχόν έλαβε δεν έχει διευκρινιστεί. Αρχείο του 2021 ανέφερε ότι είχε κριθεί ακατάλληλη για αποζημίωση από το ταμείο θυμάτων Επστιν, χωρίς να διευκρινίζεται ο λόγος.